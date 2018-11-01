Собчак включила в рейтинг завидных невест Матвиенко, Яровую и Голодец

Телеведущая и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак составила собственный рейтинг невест с большими доходами среди чиновников. Они, по словам Собчак, «даже после пятидесяти лет и двух разводов еще ого-го».

«Безусловным лидером» списка она назвала спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Матвиенко заработала за год 23 млн рублей, была губернатором Санкт-Петербурга и «срезала сосули лазером, благоустраивала улицы, ремонтировала дороги», написала Собчак в своем официальном канале «Кровавая барыня» в «Яндекс.Дзен». В этом году Матвиенко, утверждает телеведущая, с головой ушла в работу, так как овдовела.

Вторую строчку рейтинга заняла вице-премьер РФ Ольга Голодец — «серьезная женщина с элитной недвижимостью в Италии и Швейцарии, тремя квартирами в столице и стабильным доходом под 11 млн в год». Далее по списку — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ura.ru. Она, по мнению Собчак, хоть и появляется на публике в люксовых ювелирных украшениях и дорогих кедах, «не имеет своего угла».

«Все 84 квадрата, на которых проживает заместитель председателя Госдумы, — съемные», — отметила телеведущая.

В рейтинг попали зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова с «железобетонной укладкой» и заработком в шесть миллионов рублей; зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова «с внешностью директора общеобразовательной школы» и годовым доходом в более 5,6 млн рублей, а также член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Наталья Дементьева — «бодрая 73-летняя чиновница» с доходом в 5,1 млн рублей.