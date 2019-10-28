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Жизнь

Собчак восхитилась постельным сценами в новом российском фильме

Телеведущая Ксения Собчак оценила постельные сцены в российском фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко, пишет Lenta.

Ксения Собчак на Мальдивах.
Ксения Собчак на Мальдивах.
www.instagram.com/xenia_sobchak

Своими впечатлениями телеведущая поделилась во время интервью на YouTube-канале с актером Александром Петровым, который исполнил главную роль в фильме.

«В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила Собчак. Петров заметил, что «это классно».

«Сцена снималась не для того, чтобы показать, что „вот, мы сняли в этом фильме такую откровенную сцену“. Это сделано в рамках сюжета», — прокомментировал это Петров.

Также Петров рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме «Текст». По его словам, снимать сцену было смешно, так как в момент съемки в комнате сидели трое мужчин.

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