Собиравшую 15 млн на лечение сына омичку попросили вернуть деньги

Жительницу Омска, которая больше месяца боролась за жизнь долгожданного сына, попросили вернуть деньги, собранные на операцию в Германии, пишет Om1.ru .

Еще во время беременности женщине сообщили, что у ребенка сложный порок сердца, но мать решилась рожать и отправилась в Новосибирск.

Мальчик родился весом всего 1700 граммов. Почти сразу после рождения малышу сделали сложнейшую операцию в клинике Мешалкина.

Одновременно открыли благотворительный сбор на операцию в Германии, стоимость которой оценили в 15 млн рублей.

После медики поставили диагноз — синдром Эдвардса, с которым дети не доживают до года. Ребенок скончался 7 января, его тело доставили в Омск, пишет издание.

«Выбирали костюмчик для сына. Везде 56 размер. Нашли один единственный 50-го. Продавец улыбалась, думала у нас счастье. У него такой красивый гробик, он не просто деревянный, он весь обшит атласной лентой. Господи, что я говорю, наверное, у меня помутнение рассудка. Я сейчас не смогла открыть гробик, я даже смотреть на него не могу. В первый и последний раз я наконец-то поцелую своего крошечку», — написала мать в соцсетях.

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После похорон женщина попросила некоторое время ее не беспокоить. Однако эта просьба вызвала шквал возмущений: мать затравили в комментариях, требуя вернуть деньги, собранные на лечение сына, поскольку они не пригодились.

«Вы всегда говорили про Бога и бумеранги, но в вашу семью он прилетел. Вы сами были матерью больного ребенка, знаете, каково это — собирать средства. Эти деньги не ваши и вам они не принадлежат. Их собирали на спасение сына. Счастья вам они не принесли и не принесут, подарите другому малышу возможность быть спасенным», — пишут в соцсетях.

По данным издания, на операцию мальчику, которую так и не удалось провести, собрали лишь 300 тыс. рублей из 15 миллионов необходимых.