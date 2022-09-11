Собирают ведрами. Алтайские грибники продолжают хвастаться своими «шляпными» трофеями

Своими находками жители края делятся в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

«Троицкий район. Опята есть и большие и маленькие», «Позавчера в Бобровке, уже перерастают», «Барнаульский ленточный бор», «Ребриха, сразу за селом, ведро 7 литров за 30 минут. Гриб побитый сушью, но практически чистый», «Павловский район и несколько груздей с берёзовой рощи перед Ребрихой», — делятся местами грибники.

Ранее жители Алтайского края показали целые грибные поляны — этот год для любителей тихой охоты получился очень урожайным.