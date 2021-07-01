События в мире и масштабы их влияния

Борьба с пандемией коронавируса продолжается
Всемирная организация здравоохранения признала допустимым использование в чрезвычайных случаях вторую по счету вакцину от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Еще в мае этого года была одобрена китайская вакцина от Sinopharm, которая была утверждена первой. Вакцина от Sinovac Biotech стала шестой в списке вакцин для экстренного использования в мире. В этот список уже вошли вакцины Moderna, Pfizer, Janssen и две от AstraZeneca.
Европейский парламент принял решение о введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Цифровой COVID-сертификат начнет действовать в Европейском союзе с первого июля. В нем будет сведения о полном курсе вакцинации, а также отрицательный тест на вирус или сделанный тест на антитела.
Беспилотные автомобили активно вводятся в эксплуатацию
С развитием технологий в транспортной сфере использование беспилотных машин является актуальной темой в мире. Многие страны разрабатывают планы по введению в эксплуатацию автоматизированных автомобилей. Беспилотные авто имеют несколько уровней автоматизации:
- Уровень 0 — беспилотная система отсутствует, однако есть система уведомлений, которая оповещает на сигнальном табло или звуковыми сигналами;
- Уровень 1 — драйвер управляет авто самостоятельно, однако присутствуют функции круиз-контроля и автоматическая парковка, а также подключена система оповещения о сходе с полосы.
- Уровень 2 — установлена система-автопилот, однако водителю нужно брать процесс управления на себя на сложных участках дороги.
- Уровень 3 — система-автопилот позволяет безопасное движение без вмешательства водителя по дороге с прогнозируемым движением. Однако пилоту нужно быть всегда готовым взять контроль над автомобилем на себя.
- Уровень 4 — автопилот, который не требует вмешательства водителя во время вождения, так как автомобиль курсирует по специально размеченной области движения.
- Уровень 5 — водитель авто включает только стартовую кнопку автопилота и указывает координаты пункта назначения.
Совсем недавно, в Германии первыми ввели беспилотные автомобили четвертого уровня автоматизации в постоянную эксплуатацию для перевозок по специальным полосам.
Обновленная Tesla от Илона Маска
Илон Маск презентовал новый электромобиль Tesla Model S Plaid, который способный развивать скорость более 320 км в час. Также она может оставаться в движении без подзарядки более 620 км. Стоимость такой машины составляет 129990 долларов.
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