События в мире и масштабы их влияния

В мире каждую минуту происходят масштабные события, которые несут за собой глобальные последствия. Об актуальных новостях в мире можно узнать по ссылке https://kapital.kz/world . Актуальные новости в мире происшедшие за последний период наведены ниже.

Борьба с пандемией коронавируса продолжается

Всемирная организация здравоохранения признала допустимым использование в чрезвычайных случаях вторую по счету вакцину от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Еще в мае этого года была одобрена китайская вакцина от Sinopharm, которая была утверждена первой. Вакцина от Sinovac Biotech стала шестой в списке вакцин для экстренного использования в мире. В этот список уже вошли вакцины Moderna, Pfizer, Janssen и две от AstraZeneca.

Европейский парламент принял решение о введение в ЕС цифрового COVID-сертификата. Цифровой COVID-сертификат начнет действовать в Европейском союзе с первого июля. В нем будет сведения о полном курсе вакцинации, а также отрицательный тест на вирус или сделанный тест на антитела.

Беспилотные автомобили активно вводятся в эксплуатацию

С развитием технологий в транспортной сфере использование беспилотных машин является актуальной темой в мире. Многие страны разрабатывают планы по введению в эксплуатацию автоматизированных автомобилей. Беспилотные авто имеют несколько уровней автоматизации:

Уровень 0 — беспилотная система отсутствует , однако есть система уведомлений , которая оповещает на сигнальном табло или звуковыми сигналами;

однако есть система уведомлений которая оповещает на сигнальном табло или звуковыми сигналами; Уровень 1 — драйвер управляет авто самостоятельно , однако присутствуют функции круиз-контроля и автоматическая парковка , а также подключена система оповещения о сходе с полосы.

однако присутствуют функции круиз-контроля и автоматическая парковка а также подключена система оповещения о сходе с полосы. Уровень 2 — установлена система-автопилот , однако водителю нужно брать процесс управления на себя на сложных участках дороги.

однако водителю нужно брать процесс управления на себя на сложных участках дороги. Уровень 3 — система-автопилот позволяет безопасное движение без вмешательства водителя по дороге с прогнозируемым движением. Однако пилоту нужно быть всегда готовым взять контроль над автомобилем на себя.

Уровень 4 — автопилот , который не требует вмешательства водителя во время вождения , так как автомобиль курсирует по специально размеченной области движения.

который не требует вмешательства водителя во время вождения так как автомобиль курсирует по специально размеченной области движения. Уровень 5 — водитель авто включает только стартовую кнопку автопилота и указывает координаты пункта назначения.

Совсем недавно, в Германии первыми ввели беспилотные автомобили четвертого уровня автоматизации в постоянную эксплуатацию для перевозок по специальным полосам.

Обновленная Tesla от Илона Маска

Илон Маск презентовал новый электромобиль Tesla Model S Plaid, который способный развивать скорость более 320 км в час. Также она может оставаться в движении без подзарядки более 620 км. Стоимость такой машины составляет 129990 долларов.

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