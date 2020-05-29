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Соболезнование генерального директора Россети Сибирь Павла Акилина в связи с трагической гибелью электромонтёра Евгения Дергунова

Вечером 26 мая было совершено нападение на бригаду Первомайского РЭС Алтайского филиала Россети Сибирь. Электромонтёр Евгений Дергунов получил травмы, несовместимые с жизнью.

От всего коллектива нашей компании и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Евгения Владимировича.

Евгений Дергунов
Евгений Дергунов
Из личного архива
Произошла страшная трагедия. Поздним вечером дежурный Первомайского РЭС получил сообщение от жителей села Голышово Первомайского района Алтайского края: там погас свет. Бригада электромонтеров выехала на осмотр линии электропередачи 0,4 кВ и трансформаторной подстанции, чтобы восстановить свет жителям села. На них было совершено нападение.

Наши сотрудники несли свою службу, несмотря на ночное время и плохую погоду. Нападавших задержали. Ещё один наш коллега, Николай Кузнецов, в больнице, и мы надеемся на его скорейшее выздоровление. А Евгения Дергунова уже не вернуть…

Евгений Владимирович за почти три года в нашей компании сумел заслужить авторитет и уважение коллег и руководства. Он отличался невероятной тягой к знаниям и постоянно повышал квалификацию: за эти три года он прошёл семь курсов переподготовки и дополнительного обучения в корпоративном энергетическом университете. Все свои знания и навыки Евгений Дергунов успешно применял на практике. В декабре прошлого года особенно активно помогал коллегам из Хабарского района устранять последствия ледяного дождя. В этой тяжёлой, невероятно сложной работе очень четко проявились и профессионализм, и человеческие качества Евгения Дергунова: ответственность, порядочность, надёжность. Ни одного замечания по охране труда. А ещё Евгений Владимирович был человеком честным и принципиальным и не терпел жульничества.

Он был одним из самых строгих и непримиримых борцов с энерговоровством в Первомайском РЭС — и грозой всех энерговоров района. Очень трудно говорить — был. Когда полные сил и жизни люди погибают по вине «совершивших нападение неизвестных лиц», это очень трудно принять. Уверен, следственные органы разберутся. И убийцы энергетика будут наказаны по всей строгости закона. А мы потеряли одного товарища в нашей большой энергетической семье…

Скорбим…

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