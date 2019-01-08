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Собор Пресвятой Богородицы 2019: в чем суть православного праздника и как его отмечают

В 2019 году православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы 8 января. В этот день верующие чтят не только Богоматерь, но и тех, кто связан с событиями Рождества. Рассказываем о сути и традициях православного праздника Собор Пресвятой Богородицы.

Рождество.
Рождество.
СС0

Собор Пресвятой Богородицы: суть и традиции праздника

8 января православная церковь славит Богоматерь и еще несколько человек, которые близки ей и Иисусу Христу, пишет pravmir.ru. Речь идет о троих людях.

  • Святой Иосиф Обручник — 80-летний старец. По благословению первосвященника, он обручился с Девой Марией, чтобы хранить ее чистоту и девство. Старец оберегал Богородицу и родившегося младенца.
  • Царь Давид, предок по плоти Иисуса Христа.
  • Святой Иаков, сын Иосифа Обручника от первого брака. Он вместе с отцом сопровождал Богородицу и Христа при бегстве в Египет.

Праздник Собор Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Точной информации, когда его установили, нет.

8 января 2019 года нет поста, пишет pravmir.ru. В этот день рекомендуется сходить в храм, помолиться, исповедаться и причаститься.

Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0

Народные приметы на 8 января 2019 года

  • Если на следующий день после Рождества Христова идет мягкий и липкий снег, то скоро наступит оттепель.
  • Если 8 января начал устойчиво дуть северный ветер, стоит готовиться к холодам.
  • Зяблик поет 8 января — к теплу.
  • Если за закате небо покраснело с северной стороны, то морозы усилятся, пишет pro-everyday.ru.
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