Собор Пресвятой Богородицы 2019: в чем суть православного праздника и как его отмечают

В 2019 году православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы 8 января. В этот день верующие чтят не только Богоматерь, но и тех, кто связан с событиями Рождества. Рассказываем о сути и традициях православного праздника Собор Пресвятой Богородицы.

Собор Пресвятой Богородицы: суть и традиции праздника

8 января православная церковь славит Богоматерь и еще несколько человек, которые близки ей и Иисусу Христу, пишет pravmir.ru. Речь идет о троих людях.

Святой Иосиф Обручник — 80-летний старец. По благословению первосвященника , он обручился с Девой Марией , чтобы хранить ее чистоту и девство. Старец оберегал Богородицу и родившегося младенца.

он обручился с Девой Марией чтобы хранить ее чистоту и девство. Старец оберегал Богородицу и родившегося младенца. Царь Давид , предок по плоти Иисуса Христа.

предок по плоти Иисуса Христа. Святой Иаков , сын Иосифа Обручника от первого брака. Он вместе с отцом сопровождал Богородицу и Христа при бегстве в Египет.

Праздник Собор Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Точной информации, когда его установили, нет.

8 января 2019 года нет поста, пишет pravmir.ru. В этот день рекомендуется сходить в храм, помолиться, исповедаться и причаститься.

Новый год , Рождество. Новогодние игрушки. СС0

Народные приметы на 8 января 2019 года