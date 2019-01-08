Собор Пресвятой Богородицы 2019: в чем суть православного праздника и как его отмечают

Собор Пресвятой Богородицы: суть и традиции праздника
8 января православная церковь славит Богоматерь и еще несколько человек, которые близки ей и Иисусу Христу, пишет pravmir.ru. Речь идет о троих людях.
- Святой Иосиф Обручник — 80-летний старец. По благословению первосвященника, он обручился с Девой Марией, чтобы хранить ее чистоту и девство. Старец оберегал Богородицу и родившегося младенца.
- Царь Давид, предок по плоти Иисуса Христа.
- Святой Иаков, сын Иосифа Обручника от первого брака. Он вместе с отцом сопровождал Богородицу и Христа при бегстве в Египет.
Праздник Собор Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение. Точной информации, когда его установили, нет.
8 января 2019 года нет поста, пишет pravmir.ru. В этот день рекомендуется сходить в храм, помолиться, исповедаться и причаститься.
Новый год, Рождество. Новогодние игрушки.
СС0
Народные приметы на 8 января 2019 года
- Если на следующий день после Рождества Христова идет мягкий и липкий снег, то скоро наступит оттепель.
- Если 8 января начал устойчиво дуть северный ветер, стоит готовиться к холодам.
- Зяблик поет 8 января — к теплу.
- Если за закате небо покраснело с северной стороны, то морозы усилятся, пишет pro-everyday.ru.