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Собрали «Поляну»: как прошел большой городской пикник

30 июня журнал «Телепарк» в пятый раз провел для барнаульцев городской пикник «Поляна». Весь день в Парке спорта А. Смертина гости играли, слушали хорошую музыку, впитывали полезные знания и просто хорошо проводили время.

Городской пикник «Поляна».
Городской пикник «Поляна».
Дмитрий Лямзин.

На главной сцене в первой половине дня работала анимационная площадка от мастерской детских праздников «Андерсен» и открытые тренировки от сети клубов «Сафари».

После обеда здесь прошел мастер-класс по игре на гитаре от Rock School, а завершилась программа концертом барнаульских музыкантов. На сцене выступили группы Plastic Art, U-571, #ПоFackту, «Горизонталь», «Волны» и «Академия художеств».

Площадка «Игры» встречала посетителей пикника большим количеством настолок и огромными играми со всего мира от команды OMGames и телеканала «СТС». Здесь же работала большая напольная раскраска от организатора праздника — журнала «Телепарк».

В зоне творчества прошла ярмарка товаров ручной работы от барнаульских ремесленников и мастер-классы от хобби-маркета Hand Mad.

На террасе «Кафе в парке» проходил открытый лекторий, где можно было узнать много нового об экологии, наведении порядка, ресторанном бизнесе и кинокомиксах.

Кроме того, на «Поляне» работала спортивная площадка от магазина «Декатлон» и маркет с традиционной уличной едой.

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