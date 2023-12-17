17 декабря
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Жизнь

Встретились как-то в кинотеатре Германия, Франция и Китай. Три фильма, которые стоит увидеть в Барнауле до конца декабря

Что посмотреть в кино до конца декабря, если хочется разнообразия? «Премьера» предлагает культовую китайскую комедию, необычную историю про озверение людей и краеугольный фильм в независимом кинематографе США.

Кадр из фильма "Более странно, чем рай", 1984 год.
Кадр из фильма "Более странно, чем рай", 1984 год.
Кадр из фильма "Более странно, чем рай".

«Более странно, чем в раю», 18+

До 20 декабря в кинотеатре «Премьера» можно будет посмотреть драмедию Джима Джармуша — «Более странно, чем в раю». Эта картина стала победителем Каннского кинофестиваля, а также важнейшей вехой американского независимого кино.

Фильм показывает историю мигранта-шуллера Вилли из Нью-Йорка, к которому однажды приезжает погостить кузина Ева из Будапешта. Постепенно их отношения теплеют, но вскоре девушка уезжает к тете в Кливленд. Год спустя Вилли с другом Эдди решают навестить Еву — и тут начинаются непредвиденные события.

«Лунный человек», 12+

Также в «Премьере» до конца декабря стоит увидеть кассовую комедию Чжана Чиюй.

В 2033 году Земле грозит гибель от астероидов, а на Луне уже построили специальную базу. Обычный техник Дугу прозевал эвакуацию и стал свидетелем крушения родной планеты. Теперь он считает себя последним выжившим. Но он не подозревает, что на уцелевшем оборудовании остались люди, которые наблюдают за ним в прямом эфире. А еще на лунной базе обнаруживается сосед: большой кенгуру.

Кадр из фильма &quot;Лунный человек&quot;, 2022 год.
Кадр из фильма "Лунный человек", 2022 год.
Кадр из фильма "Лунный человек"

«Королевство зверей», 18+

Замыкает список декабрьских фильмов красочная фантастика Тома Кайе «Королевство зверей». Ее тоже отметили на Каннском фестивале.

По сюжету, в мире появилась новая болезнь: люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын Эмиль лишились так жены и матери — она стала волосатым монстром, заточенным в специальную клинику. Когда ее отправляют на юг Франции, члены семьи едут следом, причем у Эмиля потихоньку прорезаются когти.

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