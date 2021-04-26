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Собрание прекрасных муз: как прошла встреча «Женского клуба» в Барнауле

23 апреля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая прошла первая встреча «Женского клуба» от издательского дома «Алтапресс». В музее собрались десятки гостей — влиятельные бизнес-леди, руководительницы известных предприятий и общественно значимые персоны.

Первая встреча гостей «Женского клуба» издательского дома «Алтапресс» для обмена идеями и вдохновения.
Первая встреча гостей «Женского клуба» издательского дома «Алтапресс» для обмена идеями и вдохновения.
Анна Зайкова

«Женский клуб» возник не случайно. Издательский дом «Алтапресс» на протяжении двух лет успешно проводит встречи «Мужского клуба». Это мероприятие с мужским характером, где собираются успешные предприниматели и влиятельные персоны и в неформальной обстановке обсуждают все самое интересное — от хобби до бизнес-идей.

Теперь мероприятие по праву стало женским, и посвятили его искусству. Звездным гостем выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Многие знают ее по государственной должности, но не все — как очень одаренного поэта.

Министр прочитала несколько пронзительных произведений из своего нового сборника и специально для гостей принесла авторские открытки со стихами, которые оформил арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов.

Дальше внимание прекрасных дам занимали представители сильного пола. Так, мужской коллектив, состоящий из журналистов и директора ГМИЛИКА, показал отрывок из спектакля по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата». А еще они рассказали увлекательную историю о том, как создавали сложную постановку в период пандемии.

Генеральными партнерами вечера выступили ювелирный дом «Александров и К», официальный дилер Mercedes-Benz в Алтайском крае (автоцентр «ПМ-Авто»), клиника терапевтической косметологии «Нано Бьюти» и компания L’Occitane en.

Ювелирный дом «Александров и К».
Ювелирный дом «Александров и К».
Анна Зайкова
Официальный дилер Мерседес-Бенц в Алтайском крае, автоцентр «ПМ-Авто».
Официальный дилер Мерседес-Бенц в Алтайском крае, автоцентр «ПМ-Авто».
Дмитрий Лямзин
Терапевтическое фото от клиники терапевтической косметологии «Нано Бьюти».
Терапевтическое фото от клиники терапевтической косметологии «Нано Бьюти».
Дмитрий Лямзин
L’Occitane en Provence – бренд натуральной французской косметики из Прованса.
L’Occitane en Provence — бренд натуральной французской косметики из Прованса.
Анна Зайкова

Генеральный директор «Александров и К» Евгений Александров рассказал как правильно выбирать бриллианты, по каким характеристикам их оценивают. Официальный дилер Mercedes-Benz представил автомобиль, в котором представительно будет выглядеть любая бизнес-леди. Клиника красоты «Нано Бьюти» провела творческий фотоконкурс и подготовила необычную площадку терапевтической фотографии.

Региональный менеджер компании L’Occitane en Provence Александр Сторчаков рассказал, как можно превратить косметику в настоящую симфонию качества и ароматов. Гости мероприятия ознакомились с продукцией и получили индивидуальные рекомендации по уходу. Компания YAMAGUCHI продемонстрировала ультратонкую беговую дорожку и массажер для домашней спа-релаксации.

Ольга Ермолова, Ирина Бубенко, Эльвира Вебер.
Ольга Ермолова, Ирина Бубенко, Эльвира Вебер.
Дмитрий Лямзин

Гости угощались сладостями от кондитерской Аллы Гефке, фермерскими продуктами от «Фермы Алтая», авторскими блюдами от Алексея Шеффера и напитками от «Винотеки» и «IN VINO»

В конце программы состоялся розыгрыш подарков от партнеров: сети клиник «Здоровое поколение», Центра доктора Бубновского, YAMAGUCHI, «Александров и К», «Нано Бьюти», Mercedes-Benz и других.

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