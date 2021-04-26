Собрание прекрасных муз: как прошла встреча «Женского клуба» в Барнауле

23 апреля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая прошла первая встреча «Женского клуба» от издательского дома «Алтапресс» . В музее собрались десятки гостей — влиятельные бизнес-леди , руководительницы известных предприятий и общественно значимые персоны.

«Женский клуб» возник не случайно. Издательский дом «Алтапресс» на протяжении двух лет успешно проводит встречи «Мужского клуба». Это мероприятие с мужским характером, где собираются успешные предприниматели и влиятельные персоны и в неформальной обстановке обсуждают все самое интересное — от хобби до бизнес-идей.

Теперь мероприятие по праву стало женским, и посвятили его искусству. Звездным гостем выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Многие знают ее по государственной должности, но не все — как очень одаренного поэта.

Министр прочитала несколько пронзительных произведений из своего нового сборника и специально для гостей принесла авторские открытки со стихами, которые оформил арт-директор издательского дома «Алтапресс» Алексей Шелепов.

Дальше внимание прекрасных дам занимали представители сильного пола. Так, мужской коллектив, состоящий из журналистов и директора ГМИЛИКА, показал отрывок из спектакля по пьесе Григория Горина «Забыть Герострата». А еще они рассказали увлекательную историю о том, как создавали сложную постановку в период пандемии.

Генеральными партнерами вечера выступили ювелирный дом «Александров и К», официальный дилер Mercedes-Benz в Алтайском крае (автоцентр «ПМ-Авто»), клиника терапевтической косметологии «Нано Бьюти» и компания L’Occitane en.

Ювелирный дом «Александров и К». Анна Зайкова Официальный дилер Мерседес-Бенц в Алтайском крае , автоцентр «ПМ-Авто». Дмитрий Лямзин Терапевтическое фото от клиники терапевтической косметологии «Нано Бьюти». Дмитрий Лямзин L’Occitane en Provence — бренд натуральной французской косметики из Прованса. Анна Зайкова

Генеральный директор «Александров и К» Евгений Александров рассказал как правильно выбирать бриллианты, по каким характеристикам их оценивают. Официальный дилер Mercedes-Benz представил автомобиль, в котором представительно будет выглядеть любая бизнес-леди. Клиника красоты «Нано Бьюти» провела творческий фотоконкурс и подготовила необычную площадку терапевтической фотографии.

Региональный менеджер компании L’Occitane en Provence Александр Сторчаков рассказал, как можно превратить косметику в настоящую симфонию качества и ароматов. Гости мероприятия ознакомились с продукцией и получили индивидуальные рекомендации по уходу. Компания YAMAGUCHI продемонстрировала ультратонкую беговую дорожку и массажер для домашней спа-релаксации.

Ольга Ермолова , Ирина Бубенко , Эльвира Вебер. Дмитрий Лямзин

Гости угощались сладостями от кондитерской Аллы Гефке, фермерскими продуктами от «Фермы Алтая», авторскими блюдами от Алексея Шеффера и напитками от «Винотеки» и «IN VINO»

В конце программы состоялся розыгрыш подарков от партнеров: сети клиник «Здоровое поколение», Центра доктора Бубновского, YAMAGUCHI, «Александров и К», «Нано Бьюти», Mercedes-Benz и других.