Собравшую миллион для мальчика с Алтая девушку-блогера атаковали хэйтеры

Блогер Наталья Мишина, с помощью которой семья мальчика из Камня-на-Оби получила от неравнодушных людей более 1 млн рублей, столкнулась в соцсетях с хэйтерами. Они обвинили девушку в неискренности и в том, что она помогла «не тем людям». Блогер ответила критикам в строиз.

По мнению некоторых пользователей соцсетей, мальчик из Камня-на-Оби не сделал ничего выдающегося, когда заплатил за проезд незнакомой женщины и ее маленького ребенка.

А помогать надо тем, кто совершает что-то героическое: «спасает тонущих, выносят из пожаров, собирают мусор, заботятся о больных родителям, не говоря уже о детках, который действительно нужен этот миллион, чтобы продлить жизнь».

Наталья Мишина ответила таким людям: «Вы вообще кем себя возмонили, что можете судить, кто достоин чуда и как участникам событий вести себя?».

Девушка отметила, что она не святая, но и ее критики «не господь Бог, чтобы указывать, как правильно творить чудеса». А в дальнейшие дискуссии пообещала вступать после предоставления видео, «как вы превращаете воду в вино».

Напомним, в новогодние праздники тринадцатилетный мальчик Ваня из Камня-на-Оби расплатился в автобусе за женщину с ребенком, когда увидел, что им нужна помощь. Оказалось, что он помог популярному блогеру. Девушка рассказала о бескорыстном поступке на своей странице в Instagram и о том, что семья мальчика нуждается в деньгах. Ее подписчики отправили школьнику и его маме более 1 млн рублей.