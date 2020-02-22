В январе 2020 года на сайте объявлений появилось необычное предложение — собутыльник на час. На данный момент эту услугу предлагают всего два пользователя.

Один из них уверяет, что ему можно звонить в любое время, особенно «ecли вы чувcтвуeтe cебя сломленным, никoму ненужным». Барнаулец готов выпить с клиентом и поговорить. Продавец отмечает, что он не психолог, а простой человек, который имеeт «огpомный oпыт в жизни». Он даже обещает перезвонить после проведенного вечера. Стоимость такой услуги — 400 рублей.

Второй барнаулец выставил ценник в 1800 рублей. Помимо разговор «за бутылочкой», он гарантирует развлекательную программу — мужчина поет, играет на баяне и танцует гопак.

Подобные предложения на Avito набирают популярность. Услугу собутыльника на час оказывают более 80 российских пользователей сайта.