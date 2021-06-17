Собянин разрешил москвичам и гостям столицы сидеть на скамейках

Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках — ранее их перемотали запрещающими лентами в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Скамейки на территориях общегородского значения исключены из списка городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться в Москве 13−20 июня, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина, опубликованном на сайте правительства Москвы.

«При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», — говорится в документе.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в столице временно не работают объекты отдыха и развлечений, напоминает bfm.ru. Ограничение касается 141 территории, в том числе ВДНХ, парков Горького, «Сокольники» и «Фили».