Соединительный шнур ШВВП по ценам от производителя

Производитель предлагает шнуры серии ШВВП. Они могут использоваться для присоединения следующих приборов:
- устройств личной гигиены;
- климатической техники;
- светильников;
- электрических паяльников;
- холодильников;
- радиоэлектронной аппаратуры.
Заказать шнур в любом количестве можно на официальном сайте производителя www.alphacable.ru. Гарантируется оперативная обработка заявок и сборка заказов для отправки. Забрать продукцию можно самостоятельно со склада. В регионы России товар отправляется посредством курьерских и транспортных компаний. Авторизованные центры представленного завода работают в крупнейших российских городах. Адреса и контакты представлены на официальном сайте производителя.
Преимущества проводниковой продукции производства Альфакабель
Заказывая соединительный шнур представленной марки, вы можете быть уверены в качестве. Предприятие работает на основании государственных и международных стандартов качества. Продукция активно используется как в быту, так и на государственных предприятиях. На все виды проводников завод предоставляет гарантию, сертификаты соответствия. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать оптимально подходящий кабель с учетом запланированных работ. Соединительный шнур серии ШВВП может использоваться в широком диапазоне температур (+40 — -40 градусов).
По поводу выбора кабельно-проводниковой продукции можно проконсультироваться с менеджерами компании. Они персонально работают со всеми клиентами. Возможен подбор материалов на основании предоставленного технического задания. Производитель гарантирует надежность товара и безопасность в использовании. На шнур предоставляется гарантия на 10 лет при условии соблюдения правил монтажа и последующей эксплуатации.