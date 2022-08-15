Соединительный шнур ШВВП по ценам от производителя

Чтобы безопасно подсоединить бытовые приборы и технику к электросети, необходим специальный соединительный шнур. Он обеспечит безопасное функционирование подключенных потребителей. С учетом типа подключаемых приборов, условий их эксплуатации используются шнуры подходящего типа. Заказать проводники по выгодным ценам предлагает кабельный завод «АЛЬФАКАБЕЛЬ», продукция которого пользуется спросом не только в России, но и в странах СНГ. Он реализует оптом и в розницу соединительный кабель в ПВХ оболочке.

Производитель предлагает шнуры серии ШВВП. Они могут использоваться для присоединения следующих приборов:

устройств личной гигиены;

климатической техники;

светильников;

электрических паяльников;

холодильников;

радиоэлектронной аппаратуры.

Заказать шнур в любом количестве можно на официальном сайте производителя www.alphacable.ru. Гарантируется оперативная обработка заявок и сборка заказов для отправки. Забрать продукцию можно самостоятельно со склада. В регионы России товар отправляется посредством курьерских и транспортных компаний. Авторизованные центры представленного завода работают в крупнейших российских городах. Адреса и контакты представлены на официальном сайте производителя.

Преимущества проводниковой продукции производства Альфакабель

Заказывая соединительный шнур представленной марки, вы можете быть уверены в качестве. Предприятие работает на основании государственных и международных стандартов качества. Продукция активно используется как в быту, так и на государственных предприятиях. На все виды проводников завод предоставляет гарантию, сертификаты соответствия. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать оптимально подходящий кабель с учетом запланированных работ. Соединительный шнур серии ШВВП может использоваться в широком диапазоне температур (+40 — -40 градусов).

По поводу выбора кабельно-проводниковой продукции можно проконсультироваться с менеджерами компании. Они персонально работают со всеми клиентами. Возможен подбор материалов на основании предоставленного технического задания. Производитель гарантирует надежность товара и безопасность в использовании. На шнур предоставляется гарантия на 10 лет при условии соблюдения правил монтажа и последующей эксплуатации.