Сохранение и развитие. Где в Алтайском крае реконструируют водопровод и построят новый микрорайон в 2022 году

В регионе продолжают обновлять социальные объекты за счет краевой адресной инвестиционной программы. Расскажем о том, какие работы проводят в сфере жилищного строительства и ЖКХ в 2022 году, расскажем в этом материале.

Развитие проектов ЖКХ помогают поддерживать работу различных социальных объектов. Ни один современный жилой дом, школу или больницу невозможно представить, например, без водопровода. А без жилищного строительства им и вовсе некому было бы пользоваться.

Поэтому КАИП не могла не коснуться этих сфер. Объекты обновляются и строятся за счет краевого и федерального бюджетов. Благодаря гибкой программе средства можно быстро перераспределять, чтобы решить наиболее острые вопросы.

Все предприятия, которые выполняют работы по этой программе, платят налоги в краевой бюджет, создают рабочие места, выплачивают зарплаты.

Жилищное строительство

В селе Дружба Целинного района работают над проектом по комплексной компактной застройке и благоустройству в одном из микрорайонов.

Как рассказал глава Целинного района Виктор Бирюков, в Дружбе планируется построить 43 дома и спортивный комплекс. Территорию вокруг благоустроят: появится освещение, тротуары, детская площадка.

Виктор Бирюков,

глава Целинного района:

— Это микрорайон для сотрудников социальных сфер: учителей, медиков и работников культуры. Также для специалистов и рабочих, которые работают на предприятии «Вирт». Сейчас завершается первый этап работ: строительство котельной, теплотрассы, угольного склада, сети водопровода и канализации.

Также вопрос обеспечения жильем детей-сирот в Алтайском крае входит в эту программу. За период действия закона Алтайского края № 93-ЗС о внесении изменений в Закон Алтайского края № 72-ЗС «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае» детям — сиротам выдано 500 сертификатов. Стоимость сертификата на 1 июля 2022 года составляет 2 502 555 рублей. Его можно использовать на приобретение жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен. К выплате также могут быть добавлены дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал.

Инфографика. Источник: altapress.ru.

Справка Всего капитальные вложения по Краевой адресной инвестиционной программе составили 2127,5 млн руб., из них: Краевой бюджет — 1431,6 млн руб.

Федеральный бюджет — 695,9 млн руб.

ЖКХ

В этом году планируется завершить строительство и капитальный ремонт 12 сооружений водоснабжения и водоотведения.

Так на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» уже закончили строительство канализационно-очистных сооружений. Они рассчитаны на малое количество сточных вод: от 2 до 200 кубометров в сутки. Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы.

В селе Новоегорьевское Егорьевского района строят водозабор, расширяют и реконструируют сеть водоснабжения. По итогам работ ее протяженность составит более 10 километров. Также построят две насосные станции отремонтируют резервуары емкостью 1 тыс. кубометров каждый. Обеззараживание воды будет проходить на ультрафиолетовой установке.

Все это позволит улучшить качество питьевой воды в домах у 5 тыс. жителей и во всех социальных объектах села: школе, больнице и двух детских садах.

Чуть менее глобальные изменения ждут и село Верх-Кучук Шелаболихинского района. Здесь проложат 6,3 километра труб. Ранее в населенном пункте установили новую водонапорную башню. Подобные работы проводят в Баевском, Красногорском, Петропавловском, Родинском, Табунском, Романовском, Чарышском и других районах края.

В Рубцовске ведут капитальный ремонт канализационных коллекторов. Это поможет избежать «подтопления» улиц в дожди и при таянии снега. Рабочие промывают старые коллекторы изнутри и устанавливают в них новые пластиковые трубы. Такая конструкция должна прослужить не менее 50-ти лет.

Инфографика. Источник: altapress.ru.