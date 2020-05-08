Сохраним память поколений. Сбербанк запустил масштабные проекты к 75-летию Великой Победы

75-летие Победы в Великой Отечественной войне отмечает в 2020 году вся страна. Сбербанк вместе со своими дочерними компаниями к юбилею Великой Победы разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. В течение текущего года Сбербанк проведет более 700 активностей, приуроченных к празднованию великой годовщины.

Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин, говоря о вовлеченности компании в празднование юбилейного Дня Победы, отмечает: «Чтобы реализовать все инициативы, адресованные ветеранам и призванные сохранить историческую память о героях, банк разработал целую благотворительную платформу „Сбербанк Вместе“ и ряд других проектов. Лейтмотивом стала адресная помощь ветеранам. Забота о них — сама важная часть корпоративной социальной политики Сбербанка. Степень ответственности, с которой мы относимся к ветеранам и старшему поколению, говорит о зрелости организации и общества в целом».

Память поколений

Важно отметить, что Сбербанк оперативно отреагировал на вызовы сегодняшнего дня и, когда весь мир встал на борьбу с пандемией коронавируса, компания посредством благотворительной платформы Сбербанк Вместе и совместно с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» запустила совместную акцию по поддержке ветеранов.

В Сбербанке подчеркивают, что сегодня во время пандемии COVID-19 ветеранам приходится сложнее всего. Введенные из-за коронавируса ограничения в первую очередь затронули пожилых людей — их передвижение ограничено, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров.

При этом вынужденные ограничения не отменяют потребности пожилых людей в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках.

Именно поэтому каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», удваивается Сбербанком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции можно на сайте Сбербанк Вместе, узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». С 20 апреля возможность оставить пожертвование в Фонд «Память поколений» доступна в Сбербанк Онлайн на платформе Android, в версии для iOS — с 27 апреля.

Программа пожертвований

Также в честь празднования 75-летия Великой Победы Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка направит пожертвование в размере 5% от суммы первоначального взноса (но не более 100 рублей) по каждому договору Индивидуального пенсионного плана, который заключат клиенты фонда с 23 апреля по 30 мая на сайте Фонда или в Сбербанк Онлайн.

Первоначальный взнос зачисляется на счет клиента в полном размере, НПФ Сбербанка делает пожертвование за счет собственных средств.

Кроме того, «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний.

В период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юрлиц) банк перечислит в Фонд 75 рублей из собственных средств.

Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам.

Спасибо от Сбербанка

К празднованию юбилея Великой Победы подключилась и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка», которая запустила бесплатную викторину «Военная история».

Викторина доступна через мессенджер Viber в специальном чат-боте «Спасибо».

Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». В течение пяти недель (начиная с 6 апреля) участники отвечают на вопросы о событиях военных лет.

Одна неделя — один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы СПАСИБО, может отслеживать свои результаты (количество ответов и заработанных бонусов) в течение всей акции и делиться ими.

Банк памяти

Еще один проект Сбербанка — «Банк памяти» — направлен на сохранение наследия тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны к своим родным и близким. «Банк памяти» создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны.

Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время.

Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru.

Экосистема Сбербанка

Компании, входящие экосистему Сбербанка, также принимают участие в праздничных акциях, приуроченных к 75-летию Победы.

Так, маркетплейс Беру, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko и другие компании будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам Сбербанка подписку «Все врачи онлайн» и скидку в размере 75% на годовую подписку «Все врачи онлайн» клиентам Банка, включающую в себя консультации специалистов.

А 9 и 10 мая онлайн-кинотеатр Оkko организует праздничные онлайн-концерты.

Улицы Героев

Еще одно начинание Сбербанка, посвященное юбилейной годовщине Великой Победы, это проект «Улицы Героев».

Впервые на зданиях офисов Алтайского отделения Сбербанка, как и других филиалов Сибирского банка ПАО Сбербанк, которые расположены на улицах, названных в честь участников Великой Отечественной войны, будут размещены памятные таблички с описанием подвигов героев.

Этот проект призван внести свой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге поколения победителей.

Управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин в канун 9 мая обращается от лица компании к своим землякам: «Алтайское отделение Сбербанка поздравляет дорогих ветеранов, тружеников тыла и всех жителей региона с праздником Великой Победы. От души желаем крепкого здоровья и бодрости духа! Пусть в ваших домах и сердцах царят мир, покой и добро».