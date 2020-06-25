Кем вы мечтали стать в детстве? Пилотом самолета или археологом, а может быть художником? Не всем удалось последовать за детской мечтой и, будучи уже взрослым, человек вспоминает свою мечту, как детскую фантазию.

В 16−18 лет, когда оканчиваешь школу, сложно понять, какому делу ты готов посвятить всю свою жизнь. Так случилось с нашей подопечной Надей. Она получила среднее специальное образование пекаря, но так и не удалось освоить на практике полученные знания.

Сначала в родной деревне не было необходимой вакансии, а после того как она сбежала от мужа-тирана с детьми на руках в город, где больше возможностей, не смогла работать по профессии из-за ночных смен. Она не растерялась и с помощью государственной программы смогла переквалифицироваться и обучиться актуальной сейчас профессии, которая может обеспечить всю ее большую семью.

И, казалось бы, все трудности позади, она была так, счастлива и полна мечтаний получив диплом с отличие, но вновь она не может прыгнуть выше своей головы, и мечты о сытом будущем детей разбиваются о суровую реальность.

Надежда и ее малышка Виолетта Фото: архив фонда «Облака»

Маникюрные салоны не берут женщину на работу, так как нет опыта. А опыт работы она не может получить из-за отсутствия личного оборудования. Надя решила сама накопить на ногтевое оборудование, но это сделать невероятно сложно и фактически невозможно, получая лишь детское пособие.

Неужели наша история станет очередным рассказом о несбывшейся мечте? Фонд «Облака» решил поддержать Надю, предоставив ей место, где она сможет работать, а также объявить сбор на оборудование для начала работы.

Фонд решил оплачивать ее аренду помещения, таким образом она каждый месяц сможет экономить минимум пять тысяч рублей. Имея отдельное рабочее место, она может нарабатывать практику, а в дальнейшем полностью обеспечивать свою большую семью заработком, делая красивый маникюр и педикюр.

«Я готова работать по 14-часов в сутки ради мечты», — сказала Надя в разговоре с фондом. Также она рассказала, что как только она начнет самостоятельно зарабатывать, то хочет помогать фонду и другим женщинам, потому что знает, как сложно оставаться одной, без поддержки.

После приобретения оборудования Надя сможет делать бесплатно маникюр для подопечных фонда, чтобы набить руку. Также по бюджетным ценам она сможет делать красивыми и ухоженными каждого желающего.

Для Нади возможность работать самостоятельно стало единственным решением для того, чтобы прокормить четверых своих детей.

Сейчас ее нужно закупить оборудование и материалы, чтобы начать работу. Сухожар Надежде удалось купить самостоятельно.

Остается приобрести:

Лампа для маникюра — 1254 р.

Стерилизатор — 749 р.

Пилки для ногтей — 150 р. ( 3 шт.)

3 шт.) Пушер — 75 р. ( 3 шт.)

3 шт.) Праймер — 260 р.

Гель лак 1шт — 365 р. ( хотя 20 видов)

хотя 20 видов) Машинка для маникюра — 4300 р.

Масло для кутикулы — 110 р.

Диски косметические — 65 р.(2 шт.)

Кусачки — 830 р. ( 2 кусачки)

2 кусачки) Топы , наносятся сверху завершают покрытие, матовый — 350 р. глянцевый — 435 р.

наносятся сверху завершают покрытие, Лампа для сушки — 2990 р.

Общая сумма закупки 20 323 рубля.

Также вы можете поддержать женщину, если воспользуетесь ее услугами, которые она предоставляет по демократическим ценам. Мы продолжим писать о Наде, о том, как ей удается жить, сохраняя свою мечту.

Реквизиты для пожертвования на помощь Нади , назначение «Надежде»:

Через сайт фонда «Облака» www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь»;

СМС на номер 3434 с текстом «Облака 79» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Если вы хотите самостоятельно приобрести оборудование и передать лично Надежде в руки свяжитесь с куратором семьи Екатериной Слепынской ( +7 (960) 963-19-15 ), она поможет вам!

Мы просим вас сделать репост на нашу публикацию, так большее количество людей получат возможность помочь Наде и ее детям!

Фотограф: Алексей Кашинский, Анастасия Золотарева.

С уважением и благодарностью, Елена Зайцева и команда фонда «Облака»!