Солист группы Little Big впервые стал отцом

41-летний Антон Лиссов впервые стал отцом. У певца родился сын, об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Первенца назвали Антон, в честь папы. Певец присутствовал на родах и даже сам резал пуповину.

«Мелкий почти не орал, был удивлён, вращал глазами, привыкал. Случилось это 23 сентября. Мама цела, уже хвастается у себя в аккаунте втянувшимся животом и скинутыми за роды пятнадцатью килограммами», — рассказывает Лиссов.

Антон Лиссов также рассказал, что подписчики предупреждали его о сложностях первых месяцах жизни малыша, но певец опроверг это мнение.

«Со всей ответственностью заявляю, что встать и переодеть человека пару раз за ночь совсем не сложно, и это совсем не главное в жизни», — говорит он.

Певец поделился, что это событие для него самое важное. К нему вернулось ощущение семьи, как в детстве. Снова три человека, просто он немного в другом качестве.