Жителей Алтайского края предупредили о перебоях с телевещанием из-за Солнца

Весной, когда Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием, Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнечные радиоволны на одной линии со спутником и принимающей земной станцией могут перебить телесигнал.
Это как если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света.
Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».
Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели или полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут.
Время начала и окончания интерференции в Алтайском крае — с 12:44 до 13:41 в период с 22 февраля по 9 марта.
График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя.
В мобильном приложении «Телегид» график находится во вкладке «Вещание».