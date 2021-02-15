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Жизнь

Жителей Алтайского края предупредили о перебоях с телевещанием из-за Солнца

С 22 февраля в телевещании могут начаться перебои из-за солнечной интерференции, сообщили в алтайском филиале РТРС и объяснили, что это значит.

Солнце.
Солнце.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Весной, когда Земля, сделав оборот вокруг Солнца, поворачивается к светилу северным полушарием, Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Солнечные радиоволны на одной линии со спутником и принимающей земной станцией могут перебить телесигнал.

Это как если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света.

Такое расположение Солнца длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но в такое время нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели или полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 10 минут.

Время начала и окончания интерференции в Алтайском крае — с 12:44 до 13:41 в период с 22 февраля по 9 марта.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя.

В мобильном приложении «Телегид» график находится во вкладке «Вещание».

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