25 октября
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Жизнь

Солнечное затмение на Алтае: когда погаснет «дневное светило» и откуда на это смотреть

Солнечное затмение ожидается в Алтайском крае 25 октября. Рассказываем, во сколько оно начется, где его смотреть и что для этого нужно.

Закат и солнечное затмение, происходящие в один и тот же моменn
Закат и солнечное затмение, происходящие в один и тот же моменn
adme.ru
1
Во сколько начнется солнечное затмение?

Как сообщает Астрономический клуб Барнаула, затмение начнется в 17:20, на закате. Оно продлится, пока солнце полностью не сядет за горизонт — примерно 4 часа.

2
Луна закроет солнце полностью или частично?

Затмение будет частичным. Специалисты предсказывают, что фаза затмения будет более 50% ближе к 18:00.

«В Алтайском крае условия наблюдения не позволят увидеть большую фазу затмения», — отметили в астрономическом клубе.

Солнечное затмение.
Солнечное затмение.
CC0
3
Где лучше посмотреть затмение?

Лучше всего за затмением наблюдать с возвышенности. К примеру, подходит Нагорный парк.

Повезло тем, кто живет на верхних этажах многоэтажек, — они смогут наслаждаться природным явлением прямо из дома.

При ясной погоде солнце предстанет в виде ярко-красного серпа. Рядом будет видно Венеру.

4
Почему может не получиться увидеть затмение?

Вы не сможете заметить солнечное затмение без специальных темных фильтров. Хорошо подойдут солнечные очки.

Если их нет, то можно использовать любые затемненные стекла — старые фотопленки, дискеты, сварочные стекла.

Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Иван Недоруев, vk.com/barneos22
5
Когда будет следующее затмение?

Следующее частичное затмение обещают 1 июня 2030 года.

А полное затмение в Алтайском крае смогут увидеть только потомки — в мае 2142 года.

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