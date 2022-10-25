Солнечное затмение на Алтае: когда погаснет «дневное светило» и откуда на это смотреть

Как сообщает Астрономический клуб Барнаула, затмение начнется в 17:20, на закате. Оно продлится, пока солнце полностью не сядет за горизонт — примерно 4 часа.
Затмение будет частичным. Специалисты предсказывают, что фаза затмения будет более 50% ближе к 18:00.
«В Алтайском крае условия наблюдения не позволят увидеть большую фазу затмения», — отметили в астрономическом клубе.
Лучше всего за затмением наблюдать с возвышенности. К примеру, подходит Нагорный парк.
Повезло тем, кто живет на верхних этажах многоэтажек, — они смогут наслаждаться природным явлением прямо из дома.
При ясной погоде солнце предстанет в виде ярко-красного серпа. Рядом будет видно Венеру.
Вы не сможете заметить солнечное затмение без специальных темных фильтров. Хорошо подойдут солнечные очки.
Если их нет, то можно использовать любые затемненные стекла — старые фотопленки, дискеты, сварочные стекла.
Следующее частичное затмение обещают 1 июня 2030 года.
А полное затмение в Алтайском крае смогут увидеть только потомки — в мае 2142 года.