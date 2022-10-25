Солнечное затмение на Алтае: когда погаснет «дневное светило» и откуда на это смотреть

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Где лучше посмотреть затмение?

Лучше всего за затмением наблюдать с возвышенности. К примеру, подходит Нагорный парк.

Повезло тем, кто живет на верхних этажах многоэтажек, — они смогут наслаждаться природным явлением прямо из дома.

При ясной погоде солнце предстанет в виде ярко-красного серпа. Рядом будет видно Венеру.