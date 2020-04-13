Соловьев назвал психбольным Уткина, который раскритиковал российское правительство

На днях Уткин высказался по поводу режима самоизоляции в России. Журналист задался вопросом, зачем ему правительство, если он заперся дома «за свой счет» и при этом продолжает платить налоги, оплачивать ЖКХ и так далее.

Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего", — заявил Уткин в эфире телеканала «Дождь», цитирует sports.ru.

После такого выступления Соловьев жестко прошелся по спортивному комментатору в эфире другого телеканала «Царьград».

«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — высказался журналист.

Он подчеркнул, что дискредитировать Уткин способен только себя самого, и этого он уже добился. Затем ведущий «России 1» пожелал Уткину «вылечиться и жить долго и счастливо».