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Жизнь

Соловьев назвал психбольным Уткина, который раскритиковал российское правительство

Телеведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал своего коллегу, спортивного журналиста Василия Уткина за слова о крайнем разочаровании действиями российского правительства, пишет «Лента. ру».

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
www.instagram.com/vrsoloviev

На днях Уткин высказался по поводу режима самоизоляции в России. Журналист задался вопросом, зачем ему правительство, если он заперся дома «за свой счет» и при этом продолжает платить налоги, оплачивать ЖКХ и так далее.

Это что? То, ради чего я отстегивал налоги каждый месяц лет тридцать, что ли? Как-то я очень разочарован всем этим обстоятельством. Мне такое государство не нужно. Ни для чего", — заявил Уткин в эфире телеканала «Дождь», цитирует sports.ru.

После такого выступления Соловьев жестко прошелся по спортивному комментатору в эфире другого телеканала «Царьград».

«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек? Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», — высказался журналист.

Он подчеркнул, что дискредитировать Уткин способен только себя самого, и этого он уже добился. Затем ведущий «России 1» пожелал Уткину «вылечиться и жить долго и счастливо».

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