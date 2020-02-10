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Жизнь

Соловьев назвал сволочью мэра Львова из-за праха советского разведчика

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» выругался в адрес мэра Львова Андрея Садового.

Владимир Соловьев.
Владимир Соловьев.
Скриншот видео russia.tv

Ранее Садовой назвал условие для передачи праха советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. По его словам, этот вопрос рассмотрят в львовском горсовете только после того, как Россия отпустит задержанных украинцев.

«Россия вернет нам наших ребят, которые в плену, тогда мы будем этот вопрос рассматривать», — заявил Садовой.

Он также предложил рассмотреть вопрос на уровне Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел. Что касается тех, кто просит возвращения праха, то они, по мнению Садового, должны встать на колени.

«А эта сволочь считает себя христианином?» — задался вопросом Соловьев.

По его мнению, заявление Садового — оскорбительное по отношению к памяти о Победе в Великой Отечественной войне. В этом телеведущего поддержали гости в студии, добавив к «сволочи» еще одно определение — «скотина».

«Мы люди, которые живут в атмосфере уважения к подвигу… к павшим, понимаем, что сама идея, которую высказал Садовой, совершенно омерзительна. Она противоречит нашему общему прошлому, общему пониманию и уважению прав и людей», — подчеркнул Соловьев.

Один из гостей парировал слова Соловьева тем, что «нет никакого прошлого с Садовым и не может быть, и с теми, кто его поддерживает». Телеведущий согласился.

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