Соловьев пожелал Водонаевой «жить в своем убожестве»

Известный телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой в адрес звезды проекта ДОМ-2 Алены Водонаевой, выразившей критику относительно государственной поддержки семей с детьми.

Соловьев просто предложил не обращать внимания на существование Водонаевой. «Пусть живет в своем убожестве», — цитирует слова телеведущего Ura.ru.

По его мнению, модели пора «посмотреть на себя в зеркало и попытаться найти в своих глазах хотя бы тень интеллекта, образования и уважения к людям».

Напомним, ранее Алена Водонаева заявила, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», станет рожать по несколько детей, чтобы получить материнский капитал.

Президент России Владимир Путин, говоря о людях, которые критикуют поддержку государством семей с детьми, назвал их «моральными уродами».