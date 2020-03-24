Соловьев прокомментировал шутку о его итальянской вилле в КВН

Во время своего выступления команда «Такая история» (г.Орел) упомянула, что у ведущего есть недвижимость за границей.
После этого на сцене появился представитель команды, исполняющий роль Соловьева, под строчку из песни «Родина» группы «Анимация»: «Я люблю свою родину! Вроде бы».
Соловьев заявил, что это выражение к нему не относится. «Родину я как раз люблю, осознанно», — добавил журналист.
Также по мнению телеведущего, смеяться в выступлении было не над чем, поскольку «шуток особо нет», пишет ura.ru.
Соловьев также считает такие шутки элементом признания, хотя на конкурирующих российских каналах и «не принято раскручивать» чужих ведущих. И посоветовал команде веселых и находчивых затронуть в своих выступлениях не только его, но и представителей других каналов.
«Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчёт недвижимости — мама не горюй», — добавил телеведущий.