Соловьев прокомментировал шутку о его итальянской вилле в КВН

Телеведущему Владимиру Соловьеву не понравилась шутка команды КВН о его виллах в Италии, рассказал он изданию « Подъем! ».

Во время своего выступления команда «Такая история» (г.Орел) упомянула, что у ведущего есть недвижимость за границей.

После этого на сцене появился представитель команды, исполняющий роль Соловьева, под строчку из песни «Родина» группы «Анимация»: «Я люблю свою родину! Вроде бы».

Соловьев заявил, что это выражение к нему не относится. «Родину я как раз люблю, осознанно», — добавил журналист.

Также по мнению телеведущего, смеяться в выступлении было не над чем, поскольку «шуток особо нет», пишет ura.ru.

Соловьев также считает такие шутки элементом признания, хотя на конкурирующих российских каналах и «не принято раскручивать» чужих ведущих. И посоветовал команде веселых и находчивых затронуть в своих выступлениях не только его, но и представителей других каналов.