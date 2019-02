Родился будущий ученый в Тобольске, в семье директора местных училищ и гимназии. Он был последним из семнадцати детей, сообщает histrf.ru. Половина его братьев и сестер умерли ещё в младенчестве.

Дмитрий Иванович носил фамилию своего рода. Дело в том, что дед Менделеева по линии отца — Павел Соколов — был священником. По обычаям церкви, его сыновья, обучившиеся в духовной семинарии, должны были получить другую фамилию. Отцу химика досталась фамилия одного из соседних помещиков.

В год рождения Дмитрия Менделеева жизнь в семье изменилась. Его отец, Иван Павлович, ослеп и был отстранен от должности. В дальнейшем мать Дмитрия, предварительно обучившаяся в гимназии, получила право управлять стекольной фабрикой её брата. Держались благодаря достатку Марины Дмитриевны и помощи друзей Ивана Павловича.

Museum Archive of Dmitri Mendeleev at the Saint Petersburg State University/wikipedia.org