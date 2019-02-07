8 февраля день рождения известного химика Дмитрия Ивановича Менделеева. После себя он оставил миру не только грандиозные открытия, но много мифов. Altapress.ru — о тайнах Менделеева.

Чужая фамилия

Родился будущий ученый в Тобольске, в семье директора местных училищ и гимназии. Он был последним из семнадцати детей, сообщает histrf.ru. Половина его братьев и сестер умерли ещё в младенчестве.

Дмитрий Иванович носил фамилию своего рода. Дело в том, что дед Менделеева по линии отца — Павел Соколов — был священником. По обычаям церкви, его сыновья, обучившиеся в духовной семинарии, должны были получить другую фамилию. Отцу химика досталась фамилия одного из соседних помещиков.

В год рождения Дмитрия Менделеева жизнь в семье изменилась. Его отец, Иван Павлович, ослеп и был отстранен от должности. В дальнейшем мать Дмитрия, предварительно обучившаяся в гимназии, получила право управлять стекольной фабрикой её брата. Держались благодаря достатку Марины Дмитриевны и помощи друзей Ивана Павловича.

Museum Archive of Dmitri Mendeleev at the Saint Petersburg State University/wikipedia.org

Фабрика сгорела в 1848 году и мать отвезла сына в Москву. Она заметила его способности ещё работая на фабрике, поэтому решила определить ребенка в педагогический институт Петербурга. Это была мечта Марины Менделеевой — дать ребенку высшее образование. Вскоре мать химика умерла, и Дмитрий остался в городе совсем один.

Свои первые шаги в институте Менделеев делал настолько успешно, что сразу после окончания пошел преподавать. В 23 года он стал доцентом на кафедре химии.

Личная жизнь Менделеева

С будущей женой ученого познакомила старшая сестра Ольга. Феозва Лещева была на 6 лет старше Дмитрия. В 27 лет он сделал ей предложение. В браке у них родились два ребенка. Менделеев был благодарен жене — считал, что без нее не добился бы таких успехов. Но любви к ней никогда не испытывал. И, в конце концов, развелся ради другой — вторая жена была подругой его же дочери. Анна Попова была моложе Менделеева на 26 лет, сообщает портал «Занимательная химия».

После развода возникли трудности с оформлением новой супруги: по законам церкви, необходимо было ждать несколько лет, прежде чем жениться ещё раз. Между тем у Дмитрия и Анны уже родился ребенок. Менделееву пришлось подкупать церковнослужителя, которого в последствии лишили сана за поступок.

В браке с Поповой у ученого родились четверо детей. Но и эта любовь не была для химика последней: он закрутил роман с немецкой актрисой Агнессой Фойгтман.

Во сне или наяву?

Рукописный вариант системы элементов Д. И. Менделеев. Художественный альбом. АН СССР. Л.: Издательство ЛГУ. 1984

Всем «известно» о том, что знаменитая таблица пришла к Менделееву во сне. При этом сам он никогда об этом не говорил, в его дневниковых записях о сне тоже не упоминалось.

Впервые о сне ученого заговорил геолог Александр Иностранцев, пишет pravda.ru. Он рассказывал об этом своим ученикам. Но Менделеев не просто не согласился со слухами, а даже опровергал их. В своем интервью газете «Петербургский листок» он достаточно резко заявил, что таблица — результат многолетних трудов, сообщает «Наука и жизнь».

Изобретение в 40°

Ещё одно заблуждение — изобретение Менделеевым водки. В его диссертации «Рассуждение о соединении спирта с водой» нет ничего такого, что указывало бы на его авторство водки, отмечает портал «История.РФ». Менделеев работал со спиртом, как с химическим веществом, не разрабатывая вопросы производства напитков.