Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сообщения об искусственном создании коронавируса признали в России фейком

Генеральная прокуратура признала фейком сообщения об искусственном создании коронавируса, передает ТАСС.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В пресс-службе надзорного ведомства уточняют, что прокуратурой Москвы в соцсети «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube были найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.

Относительно содержания этих роликов в генпрокуратуре подчеркивают, что данная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Также генеральной прокуратурой заявляется, что данные об искусственном создании коронавируса не подтверждены ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российским правительством, ни другими органами власти страны.

В этом контексте надзорное ведомство требует ограничить доступ к сайтам, где размещена подобная информация.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость