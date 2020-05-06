Сообщения об искусственном создании коронавируса признали в России фейком

В пресс-службе надзорного ведомства уточняют, что прокуратурой Москвы в соцсети «Одноклассники», а также на видеохостинге YouTube были найдены видеоролики, в которых утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации.

Относительно содержания этих роликов в генпрокуратуре подчеркивают, что данная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Также генеральной прокуратурой заявляется, что данные об искусственном создании коронавируса не подтверждены ни Всемирной организацией здравоохранения, ни российским правительством, ни другими органами власти страны.

В этом контексте надзорное ведомство требует ограничить доступ к сайтам, где размещена подобная информация.