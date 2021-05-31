Соратники опального Алексея Навального назвали человека, слившего их в Сеть

По версии фонда, это бывший сотрудник Федор Горожанко. Сам господин Горожанко причастность к взлому отрицает.
По информации ФБК, похитить базу данных удалось через сервис почтовых рассылок Mailgun с помощью специального API-ключа.
Федор Горожанко имел к нему доступ. Фонд запросил у почтового сервиса список компьютеров (адресов), которые совершали какие-либо действия по API-ключу. С его помощью соратники Навального установили IP-адрес злоумышленника. Затем они выяснили, что с этого же IP-адреса господин Горожанко заходил в корпоративную почту ФБК.
В расследовании говорится, что после увольнения из ФБК господин Горожанко практически не работал и испытывал финансовые трудности. Его единственным имуществом указана комната в коммунальной квартире.
Кроме того, пишет ФБК, экс-сотрудник был вынужден брать микрозаймы, которые не смог выплатить. Долг был продан коллекторам, на Федора Горожанко подали в суд.