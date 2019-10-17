Соревнования для самых маленьких пройдут в Барнауле

20 октября 2019 г. в 11:00 в ТРЦ «Пионер» состоится 22-й краевой Забег младенцев для детей 0−2 лет. Что представляет собой состязание? 5 метров дистанции ползком, уверенным шагом и даже бегом — зависит от способностей малышей. Для старшей возрастной категории будут установлены небольшие препятствия.

Как обычно участников порадуют приятными подарками. На кону как спортивные награды (медали за 1, 2, 3 места в «пятёрках» соревнующихся, кубки и грамоты), так и ценные призы. А ещё будет оцениваться неспортивная сторона забега: костюмы участников, активность группы поддержки и креативность «приманки», которая будет мотивировать маленьких спортсменов добраться до финиша.

Немного истории этого милого спортивного состязания. Его организатор — известное городское объединение «Мамочки22». Первый Забег прошёл 27 августа 2011 года в День города Барнаула. Тогда в нём поучаствовали буквально несколько младенцев. С того момента прошло более 20 забегов, а количество участников возросло до нескольких сотен.

Краевой Забег младенцев. Фото: архив ТРЦ «Пионер»

Для родителей юных участников это крупное событие, ведь это не только шанс получить весьма крупный приз, но и возможность подарить ребёнку его самую первую победу, с настоящей медалькой и сертификатом участника, а также радость от общения со сверстникам в праздничной обстановке.

Забег младенцев — гораздо больше, чем спортивное соревнование, пусть и довольно необычное. Это настоящий семейный праздник. В ТРЦ «Пионер» всех гостей ждёт интерактивная семейная шоу-программа, игровая зона для малышей любого возраста, увлекательные площадки для детей и взрослых. Профессиональный фотограф запечатлит все радостные моменты этого дня. И, конечно же, много подарков! Ждём родителей и их маленьких спортсменов в это воскресенье на фуд-корте ТРЦ «Пионер»!

Краевой Забег младенцев. Фото: архив ТРЦ «Пионер»

ТРЦ «Пионер»

Адрес: г. Барнаул, Ленина проспект, 102в

Сайт: pioneermall.ru

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