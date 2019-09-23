Сорок деревьев высадили в Заринске благодаря программе «Стальное дерево»

Илья организовал вырубку старых тополей около детских игровых зон и высадил 40 новых саженцев дуба, кедра, лещины, туи и липы.

Илья Новиков,

сотрудник Алтай-Кокса:

Считаю мой проект крайне актуальным и необходимым для безопасности детей. На территории детского сада многие тополя сгнили и признаны аварийными. Кроме того, ветки старых деревьев нависали над детской площадкой соседнего жилого дома. Теперь игровые зоны будут украшать новые зеленые насаждения.

Помощь в проекте Илье Новикову оказали благотворительный фонд «Милосердие», руководство детского сада № 7 «Сказочная полянка», администрация Заринска, коллеги.

Фоторепортаж о высадке деревьев можно посмотреть по ссылке

Программа «Стальное дерево». Источник: ОАО «Алтай-Кокс». Программа «Стальное дерево». Источник: ОАО «Алтай-Кокс». Программа «Стальное дерево». Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Программа «Стальное дерево» действует в Заринске с 2018 года. Социально значимые проекты реализуются при финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера НЛМК). Победители получают целевые гранты до 300 тыс. рублей. В этом году в Заринске будут созданы площадки для спорта и семейного отдыха, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, открыт современный кабинет хореографии в центре детского творчества и установлены «лежачие полицейские» в районе оживленных пешеходных переходов.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.