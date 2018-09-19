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Сорвал колготки с актрисы. Нагиев раскрыл тайну своих юношеских отношений с Гузеевой

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал о своей связи с актрисой Ларисой Гузеевой в молодости, пишут «Известия». Это признание Нагиев сделал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

Дмитрий Нагиев.
Дмитрий Нагиев.
instagram.com/nagiev.universal

О том, что у Нагиева и Гузеевой были «отношения» слухи ходили давно. С прославившейся после выхода «Жестокого романса» молодой актрисой Дмитрий познакомился во время учебы в Ленинградском театральном институте, который до этого также закончила и Лариса Гузеева.

Та как-то приехала в alma mater к своему педагогу и заметила студента Нагиева. В тот же вечер Дмитрий встретил новую знакомую на улице. Молодые люди разговорились и Гузеева пригласила Нагиева в ресторан. Там, по словам самого актера, он перебрал со спиртным. И в итоге Дмитрий сорвал с Ларисы колготки.

Дмитрий Нагиев,
актер:

— И дернул меня черт напиться там. А Лариса в принципе это любила. И она такая: «Димыч, смотри, я колготки зацепила». Я говорю: «Давай их снимем».

Далее в интервью Нагиев показал жестом Дудю, как он срывал колготки с Гузеевой, пишет «КП».

Дмитрий Нагиев,
актер:

— Посреди ресторана. И потом чего-то понеслась там, меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло-поехало.

Дудь тут же спросил, был ли Нагиев с Ларисой вместе, на что тот коротко бросил в ответ: «Ну, это был всплеск».

Что об этом говорила сама Гузеева

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
toptales. cc

Ранее в эфире шоу «Прожарка» Лариса Гузеева так рассказывала о ее отношениях с Дмитрием Нагиевым:

— Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду: в сексе с Нагиевым я могла долго, а он — не всегда. На память о той связи осталась Соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго.

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