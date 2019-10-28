Состоялась церемония награждения победителей конкурса видеороликов #ВместеЯрче -2019

В субботу, 26 октября, в концертном зале «Сибирь» состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ «ВместеЯрче». Мероприятия проходили во всех крупных городах страны.

Компания «Алтайкрайэнерго» в рамках данного Фестиваля на территории Алтайского края с прошлого года проводит конкурс видеороликов по энергосбережению. Его основные цели -привлечение внимания общественности к актуальным проблемам развития электроэнергетической отрасли региона и закреплению устойчивой мотивации к энергосберегающему образу жизни. Партнёром конкурса выступает Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

В состав конкурсной комиссии вошли: консультант экспертно-аналитического отдела в сфере промышленности министерства промышленности и энергетики Алтайского края Оксана Васина, член Союза кинематографистов России, кинорежиссер Вера Уразова, начальник управления транспорта и учета электроэнергии «Алтайкрайэнерго» Андрей Колотий и пресс-секретарь компании Яна Бакланова. Председатель жюри — заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов.

Перед компетентным жюри стояла непростая задача — оценить не только творческие способности участников, но и то, насколько отражена главная идея Фестиваля — популяризация культуры бережливого отношения к природным ресурсам. Все участники показали высокий уровень знаний темы энергосбережения, креативности и исполнения видеороликов.

В итоге, призовые места конкурса видеороликов «ВместеЯрче -2019» определены следующим образом:

I место — Головчук Тимофей Евгеньевич ( г. Бийск),

г. Бийск), II место — Рязанова Валерия Олеговна ( г. Барнаул),

г. Барнаул), III место — Дергачева Влада Евгеньевна, Химочка Светлана Сергеевна (г. Барнаул).

Заместитель генерального директора по производственному обеспечению и инвестиционной деятельности АО «СК Алтайкрайэнерго» Максим Переверзев вручил победителям конкурса цветы и дипломы Фестиваля «#ВместеЯрче». Главным призом стало денежное вознаграждение в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей.

Видеоролики победителей конкурса можно увидеть на официальном сайте компании «Алтайкрайэнерго».