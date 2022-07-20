Состоялась церемония открытия «Шукшинских дней» на Алтае

«Шукшинские дни» стартовали на старом-добром месте — у памятника знаменитому писателю в краевой столице. На торжественное открытие пришло множество гостей. Среди них актеры театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская. А также президент Гильдии кинодраматургов Союза и кинематографистов России Алексей Алешковский. И почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков
Посетили праздник и литературные деятели. Среди них Алексей Пурин -поэт, эссеист, драматург и переводчик.
Приветственные слова произнесла председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
— Меняется время, жизнь, облик наших городов и сел, но не меняется ваша душа — любящая, трепетная, страстная, — обратилась к присутствующим Галина Буевич. — Для нас Шукшинские дни на Алтае — праздник всегда желанный и каждый черпает в нем свое. Мы с вами всегда помним и чтим своих земляков. Я хочу пожелать вам радости в эти фестивальные дни. А еще, чтоб наша жизнь шла по тем законам, о которых говорил Василий Макарович. Эти законы правильные и человечные, и по ним жить легко. Пусть у каждого из вас будет жизненная опора, о которой говорил наш знаменитый земляк.