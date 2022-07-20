Состоялась церемония открытия «Шукшинских дней» на Алтае

Традиционный фестиваль распахнул свои объятия для гостей. Кто по этому случаю приехал на Алтай почему в «Шукшинских днях» каждый обязательно найдет свое — наш материал.

«Шукшинские дни» стартовали на старом-добром месте — у памятника знаменитому писателю в краевой столице. На торжественное открытие пришло множество гостей. Среди них актеры театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская. А также президент Гильдии кинодраматургов Союза и кинематографистов России Алексей Алешковский. И почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков

Посетили праздник и литературные деятели. Среди них Алексей Пурин -поэт, эссеист, драматург и переводчик.

Приветственные слова произнесла председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.