20 июля
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Жизнь

Состоялась церемония открытия «Шукшинских дней» на Алтае

Традиционный фестиваль распахнул свои объятия для гостей. Кто по этому случаю приехал на Алтай почему в «Шукшинских днях» каждый обязательно найдет свое — наш материал.

Церемония открытия «Шукшинских дней» на Алтае. Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
Церемония открытия «Шукшинских дней» на Алтае. Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
Андрей Чурилов, Вечерний Барнаул

«Шукшинские дни» стартовали на старом-добром месте — у памятника знаменитому писателю в краевой столице. На торжественное открытие пришло множество гостей. Среди них актеры театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, Олеся Судзиловская. А также президент Гильдии кинодраматургов Союза и кинематографистов России Алексей Алешковский. И почетный гражданин Барнаула, скульптор Николай Звонков

Посетили праздник и литературные деятели. Среди них Алексей Пурин -поэт, эссеист, драматург и переводчик.

Приветственные слова произнесла председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

— Меняется время, жизнь, облик наших городов и сел, но не меняется ваша душа — любящая, трепетная, страстная, — обратилась к присутствующим Галина Буевич. — Для нас Шукшинские дни на Алтае — праздник всегда желанный и каждый черпает в нем свое. Мы с вами всегда помним и чтим своих земляков. Я хочу пожелать вам радости в эти фестивальные дни. А еще, чтоб наша жизнь шла по тем законам, о которых говорил Василий Макарович. Эти законы правильные и человечные, и по ним жить легко. Пусть у каждого из вас будет жизненная опора, о которой говорил наш знаменитый земляк.

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