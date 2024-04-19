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Жизнь

Состояние моста на проспекте Калинина волнует барнаульцев

Горожане заявили, что ужасаются состоянием моста на пр. Калинина сообщает Barnaul 22.

Мост на пр. Калинина
Мост на пр. Калинина
Barnaul 22

Жители Барнаула понимают, что мосту нужен глобальный ремонт, но просят исправить видимые недостатки уже сейчас.

Так, дорожное покрытие приходит в негодность из-за ям. Также очевидцы находят у моста трупы животных.

Не тротуар, а полоса препятствий: сплошная польза, пока идешь до работы, заодно и зарядку сделаешь с прыжками, ходьбой на цыпочках и прочими приставными шагами, — делятся очевидцы.

Ранее в Барнауле без уведомления жителей приступили к установке вышки сотовой связи.

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