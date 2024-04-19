Жители Барнаула понимают, что мосту нужен глобальный ремонт, но просят исправить видимые недостатки уже сейчас.
Так, дорожное покрытие приходит в негодность из-за ям. Также очевидцы находят у моста трупы животных.
Не тротуар, а полоса препятствий: сплошная польза, пока идешь до работы, заодно и зарядку сделаешь с прыжками, ходьбой на цыпочках и прочими приставными шагами, — делятся очевидцы.
Ранее в Барнауле без уведомления жителей приступили к установке вышки сотовой связи.
Самое важное - в нашем Telegram-канале