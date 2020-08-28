Состояние Навального прокомментировали в немецкой клинике

Российский оппозиционер и блогер Алексей Навальный остается в стабильном состоянии и находится в искусственной коме, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение немецкой клиники Charite, где лечат политика.

Навальный подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии.

«Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны», — отмечают специалисты.

Напомним, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Блогер находился в коме. Основным диагнозом омские врачи назвали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального омские специалисты не нашли.

Позже оппозиционера перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.

Немецкие предварительно поставили диагноз — отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.