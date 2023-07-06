Состояние Юрия Шатунова оценили в 6 млн евро - кто его получил

Последние годы Юрий жил с семьей в Германии. Он женился на юристке Светлане, у них родились двое детей. Сыну Дэннису сейчас 16 лет, а дочери Эстелле 10 лет.
Семья продолжает жить в Германии и даже не приезжали на прошедшую 23 июня в Москве панихиду по певцу.
Если Юрий Шатунов не оставил завещания, то его имущество получат его жена и дети в порядке законной очередности: Светлана, Дэннис и Эстелла. Наследство между ними распределится в равных долях - по одной третьей части.
Светлана должна была запустить механизм оформления документов в январе 2023 года и уже вступить в права, сообщает "КП".
По информации издания, одна только недвижимость певца оценивается в сотни миллионов рублей. Это двухэтажный дом в Сочи стоимостью не менее 25 млн рублей. Однушка на Кантемировской улице в Москве стоимость 8-12 млн рублей.
А также особняк со звукозаписывающей студией в Германии, где живет семья певца - 4 млн евро или 375 млн рублей.
"А сколько семье принесут права на песни Юры, которые могут обеспечивать родных артиста долгие годы, и вовсе трудно оценить".
Также у артиста остались счета в зарубежных банках, общей суммой в 562 млн рублей.