Состояние Юрия Шатунова оценили в 6 млн евро - кто его получил

Состояние российского певца Юрия Шатунова оценили в 6 млн евро. Дорогая недвижимость. а также счета в зарубежных банках перейдут его семье. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Последние годы Юрий жил с семьей в Германии. Он женился на юристке Светлане, у них родились двое детей. Сыну Дэннису сейчас 16 лет, а дочери Эстелле 10 лет.

Семья продолжает жить в Германии и даже не приезжали на прошедшую 23 июня в Москве панихиду по певцу.

Если Юрий Шатунов не оставил завещания, то его имущество получат его жена и дети в порядке законной очередности: Светлана, Дэннис и Эстелла. Наследство между ними распределится в равных долях - по одной третьей части.

Светлана должна была запустить механизм оформления документов в январе 2023 года и уже вступить в права, сообщает "КП".

По информации издания, одна только недвижимость певца оценивается в сотни миллионов рублей. Это двухэтажный дом в Сочи стоимостью не менее 25 млн рублей. Однушка на Кантемировской улице в Москве стоимость 8-12 млн рублей.

А также особняк со звукозаписывающей студией в Германии, где живет семья певца - 4 млн евро или 375 млн рублей.

"А сколько семье принесут права на песни Юры, которые могут обеспечивать родных артиста долгие годы, и вовсе трудно оценить".

Также у артиста остались счета в зарубежных банках, общей суммой в 562 млн рублей.