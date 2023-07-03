Ребенок из звездной династии. Что известно о Николае Ефремове, который выпал из окна

Николай родился 16 августа 1991 года в Москве в знаменитой творческой семье. Отец Михаил Ефремов — заслуженный артист РФ, популярный актер театра и кино. Мать Евгения Добровольская — актриса, народная артистка РФ, обладательница наград «Ника» и «Золотой орел».
Дед Олег Николаевич Ефремов — прославленный режиссер, создатель театра «Современник».
После развода родителей Николай остался с матерью. У актера есть сводные братья Степан, Ян и сестра Анастасия по материнской линии, а также братья Никита, Борис и сестры Анна-Мария, Вера и Надежда по отцовской.
Николай пошел по стопам родителей и еще ребенком участвовал в детском коллективе «Непоседы», который воспитал немало известных актеров.
Впервые на экране он появился в 13 лет в фильме «Дунечка». Дебютировал в 2009 году, когда исполнил роль кузнеца Кузьмы в фильме-сказке «Книга Мастеров».
После Николай играл эпизодические роли в фильмах «Весельчаки», «ДухLess». А вот в сериале «Белая Гвардия» Николаю Ефремову доверили сыграть одну из ключевых ролей — Николки Турбина.
Всего актер сыграл в 17 фильмах и сериалах.
В 2013 году Николай Ефремов познакомился со своей будущей женой, Владой Кисилевой. Девушка не связана с миром кино, работает в сфере рекламы и образования, и на 6 лет старше актера. Все это не помешало им построить крепкую семью.
Пара поженилась летом 2019 года. В ноябре родилась дочка Алла. Наследницу Николай назвал в честь своей бабушки, известной актрисы Аллы Покровской.
Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в начале июня. У него зафиксированы переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря.
Сам Николай объяснил происшествие случайностью. Он заявил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и убирался в доме.
Молодой человек перенес уже две операции. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии.
3 июля актера сняли с аппарата ИВЛ. Актер по-прежнему находится в реанимации.
Некоторые СМИ начали распространять информацию, что у Николая были проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. MK.RU заявил, что актер неоднократно обращался за медицинской помощью, предварительно, из-за употребления спиртных напитков и вредоносных веществ.
«Коля — умный, добрый, адекватный человек. Пока не выпьет. Если выпьет — его словно меняют. На его месте кто-то другой!» — делились друзья Ефремова-младшего, передает StarHit.
Однако установлено, что после падения у Николая не было признаков алкогольного или наркотического опьянения.