Сотни артефактов неизвестной цивилизации обнаружены в Сахаре

Британские исследователи обнаружили на территории Западной Сахары сотни каменных сооружений неизвестной цивилизации, возраст которых может исчисляться тысячелетиями, сообщает Live Science.

Некоторые из «каменюк» имеют форму круга, другие — полумесяца. Ряд конструкций напоминает знаменитые дольмены, которые встречаются во многих странах.

Наиболее крупные сооружения состоят из выложенных каменных линий и камней, просто сваленных в кучу. Однако вместе они образуют некие комплексы. По всей видимости, ритуальные.

Два искусственных нагромождения камней скрывали под собой человеческие останки. Анализ показал, что возраст этих захоронений составляет около 1500 лет. Установить этническую принадлежность погребенных пока не удалось.

Один из комплексов состоит из «смеси» каменных кругов и прямых линий, платформ и дольменов. Длина составляет около 630 метров, пишет «Российская газета«.

Полевые работы исследователи начали еще в 2002 году. Кроме того, ученые использовали спутниковые снимки. В результате им удалось обнаружить сотни каменных сооружений, возведенных неизвестной цивилизацией.