Сотни барнаульцев ломают руки и ноги из-за гололеда

Ежедневно в травмпункт обращается около 8−10 человек. Ломают в основном руки и ноги.
По данным алтайского минздрава за неделю с 4 по 11 января в Барнауле пострадали от гололеда 367 горожан, из них 309 — до дворах и междворовых проездах. А начиная с 23 ноября таких пострадавших людей уже более тысячи.
В мэрии Барнаула сообщают, что они полностью просчитали потребность в необходимой технике, числе дворников, бюджетах. «Но, к сожалению, возможности бюджета нам не позволяют в полной мере данные объемы поддерживать», — сообщил Иван Гармат, зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
В мэрии советуют обращаться с жалобами на неочищенные дороги, тротуары и остановки в диспетчерскую по телефону 504−360.