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Жизнь
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Сотни барнаульцев ломают руки и ноги из-за гололеда

За новогодние праздники около 150 жителей Барнаула обратились в травмпункт городской поликлиники № 1, пострадав на скользких дорогах или тротуарах. Об этом «Вестям Алтай» рассказал Виталий Шарапов, врач-травмотолог.

Гололед на ул. Папанинцев.
Гололед на ул. Папанинцев.
narod.altapress.ru

Ежедневно в травмпункт обращается около 8−10 человек. Ломают в основном руки и ноги.

По данным алтайского минздрава за неделю с 4 по 11 января в Барнауле пострадали от гололеда 367 горожан, из них 309 — до дворах и междворовых проездах. А начиная с 23 ноября таких пострадавших людей уже более тысячи.

В мэрии Барнаула сообщают, что они полностью просчитали потребность в необходимой технике, числе дворников, бюджетах. «Но, к сожалению, возможности бюджета нам не позволяют в полной мере данные объемы поддерживать», — сообщил Иван Гармат, зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

В мэрии советуют обращаться с жалобами на неочищенные дороги, тротуары и остановки в диспетчерскую по телефону 504−360.

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