2 апреля
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Жизнь

Сотни людей собрались на митинг против строительства мусорных полигонов в Новосибирске

Согласованный митинг против строительства мусорных полигонов прошел в центре Новосибирска 2 апреля. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».

Митинг против мусорных полигонов
Митинг против мусорных полигонов
Экологическое движение "Будущее в наших руках"

Митинг прошел возле театра «Глобус». Активисты выступали против строительства мусорных полигонов в регионе вблизи сел Плотниково, Жеребцово и Верх-Тулы.

Организатор акции — председатель экологического общественного движения «Будущее в наших руках» Виталий Гуненко. По его предварительным подсчетам, в митинге участвовало 200 человек. В пресс-службе ГУ МВД по региону уточняют информации о количестве участников и возможных правонарушениях.

Митингующие требуют увеличения размеров санитарно-защитных зон объектов размещения отходов. Они опасаются роста тарифов в регионе и обеспокоены, что близко расположенные полигоны могут навредить экологии дачных и садовых обществ.

Общественники собираются направить резолюцию в адрес президента РФ Владимира Путина и главного государственного санитарного врачу Анны Поповой. Также они хотят попросить кратно увеличить санитарно-защитные зоны объектов размещения отходов, в том числе в Сибири.

Ранее в декабре депутаты поддержали строительство полигонов на шести площадках, в том числе в Верх-Туле и Плотниково, сообщает ngs.ru.

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