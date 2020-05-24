Сотни людей устроили антикарантинную вечеринку на площади в Новосибирске

Люди стали собираться на площади еще с 22:00. Они не соблюдали дистанцию, некоторые забирались на машины, никто не надел защитную маску.
Многие снимали происходящее на видео и выкладывали в соцсетяи с комментариями: «самоизоляция», «обожаю!».
Губернатор региона Андрей Травников уже поручил полиции провести проверку.
«По поручению губернатора полиция проведет проверку в связи с нарушением общественного порядка и закона о тишине. По её результатам будет принято решение», — прокомментировал журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства Сергей Нешумов.
По данным местного оперштаба на 23 мая, общее количество заболевших в регионе — 2043. 882 человека выздоровели, 27 пациентов скончались.