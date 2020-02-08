Сотни людей в США заразились опасным норовирусом после игры в казино

В США сотни человек заболели норовирусом после посещения казино. Вспышка зафиксирована в Луизиане, в городе Лейк-Чарльз, сообщил «Рамблер».

Эпицентром инфекции стало казино L’Auberge. Доктор Лейси Кавано, глава управления здравоохранения в Лейк-Чарльзе, отмечает, что вирус очень заразен

«Сейчас уже не имеет значения, каким образом возник очаг инфекции, потому что вирус начал распространяться внутри сообщества людей. Он передается от одного члена семьи другому», — сказал Кавано.

По словам Кавано, люди заразны не только, когда у них имеются соответствующие симптомы. Иногда человек может передавать инфекцию, не имея симптомов.

Норовирус принадлежит к группе РНК-содержащих вирусов. Он способен вызвать тяжелый грипп желудочно-кишечного тракта (гастроэнтерит). Вирус попадает в стенки кишечника и заставляет клетки продуцировать новые вирусы.

У больного появляется сильная диарея. Вспышки болезни чаще возникают в закрытых либо полузакрытых учреждениях, таких как больницы, тюрьмы, общежития и круизные лайнеры.

Инфекция моментально распространяется от человека к человеку либо через заражённую пищу.