Сотни миллионов рублей потратят на развитие Рубцовска

За последние годы в Рубцовске отремонтировали парк культуры и отдыха имени Кирова, обновили стадион «Торпеда» и театр кукол имени Брахмана. Также сейчас обустраивают парк «Патриот».

А на капитальный ремонт Дворца культуры «Тракторостроитель» выделят более 200 млн рублей.

Кроме того, туда привезут семь новых троллейбусов.

Виктор Томенко в рабочей поездке в Рубцовск. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

«Мы сегодня побывали на многих объектах, посмотрели, насколько результативно и эффективно расходовались средства, которые были предоставлены в рамках нацпроектов, государственных программ Алтайского края, как в итоге выполнили планы текущего года. Есть целый ряд вопросов, которые требуют разрешения в настоящее время или в ближайшем будущем. Все вопросы являются емкими — и по финансам, и по объему их выполнения», — сказал Виктор Томенко.





Кроме того, он отметил, что нуждаются в модернизации и реконструкции ДК «Тракторостроитель» и стадион «Спарта», серьезных инвестиций требуют учебные учреждения Рубцовска.

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Глава региона вместе с главой города Дмитрием Фельдманом провели личный прием граждан. Жители Рубцовска попросили о поддержке футбольной команды «Торпедо», пожаловались на экологические проблемысвязанные с деятельностью двух частных асфальтовых заводоввысказали другие просьбы и пожелания.

Ранее Рубцовску предложили звания «Города трудовой доблести».