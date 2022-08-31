31 августа
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Жизнь

Сотни миллионов рублей потратят на развитие Рубцовска

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил с властями Рубцовска вопросы развития города по разным направлениям.

Виктор Томенко в рабочей поездке в Рубцовск.
Виктор Томенко в рабочей поездке в Рубцовск.
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

За последние годы в Рубцовске отремонтировали парк культуры и отдыха имени Кирова, обновили стадион «Торпеда» и театр кукол имени Брахмана. Также сейчас обустраивают парк «Патриот».

А на капитальный ремонт Дворца культуры «Тракторостроитель» выделят более 200 млн рублей.

Кроме того, туда привезут семь новых троллейбусов.

Виктор Томенко в рабочей поездке в Рубцовск.
Виктор Томенко в рабочей поездке в Рубцовск.
Пресс-служба губернатора Алтайского края.

«Мы сегодня побывали на многих объектах, посмотрели, насколько результативно и эффективно расходовались средства, которые были предоставлены в рамках нацпроектов, государственных программ Алтайского края, как в итоге выполнили планы текущего года. Есть целый ряд вопросов, которые требуют разрешения в настоящее время или в ближайшем будущем. Все вопросы являются емкими — и по финансам, и по объему их выполнения», — сказал Виктор Томенко.



Кроме того, он отметил, что нуждаются в модернизации и реконструкции ДК «Тракторостроитель» и стадион «Спарта», серьезных инвестиций требуют учебные учреждения Рубцовска.



Глава региона вместе с главой города Дмитрием Фельдманом провели личный прием граждан. Жители Рубцовска попросили о поддержке футбольной команды «Торпедо», пожаловались на экологические проблемы, связанные с деятельностью двух частных асфальтовых заводов, высказали другие просьбы и пожелания.

Ранее Рубцовску предложили звания «Города трудовой доблести».

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