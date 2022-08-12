В Алтайском крае может появиться еще один «Город трудовой доблести»

Во время Великой Отечественной войны в Рубцовске располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе военную технику. Тогда город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почетного звания. Его жители в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города и тем самым помогли приблизить победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — выразил поддержку вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Ранее такой статус получил Барнаул. В нем уже начали установку почетной стелы.