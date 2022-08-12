12 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае может появиться еще один «Город трудовой доблести»

Рубцовску хотят присвоить звание «Город трудовой доблести». Соответствующий вопрос планирует рассмотреть АКЗС, сообщают в Telegram-канале заксобрания.

Великая Отечественная война.
Великая Отечественная война.
СС0

Во время Великой Отечественной войны в Рубцовске располагались крупнейшие предприятия, выпускавшие в том числе военную технику. Тогда город находился на втором месте в СССР по занятости населения в промышленности.

«Рубцовск, безусловно, заслуживает такого почетного звания. Его жители в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города и тем самым помогли приблизить победу. Получение статуса „Города трудовой доблести“ увековечит их подвиг», — выразил поддержку вице-спикер АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Ранее такой статус получил Барнаул. В нем уже начали установку почетной стелы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость