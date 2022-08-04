Установка стелы «Город трудовой доблести» началась в Нагорном парке Барнаула

В Нагорном парке Барнаула, на участке, определенном для размещения стелы «Город трудовой доблести», прошло выездное совещание с участием главы города Вячеслава Франка, председателя Барнаульской городской Думы Галины Буевич, директора ГК «СОЮЗ» Владимира Отмашкина. Участники ознакомились с ходом работ на начальном этапе строительства стелы.

Напомним, весной 2020 партия «Единая Россия» вышла с инициативой к администрации краевой столицы принять участие в проекте «Город трудовой доблести». Они инициировали кампанию по сбору подписей в поддержку Барнаула. Поддержали эту инициативу и Заксобрание региона, и правительство Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко.

Чтобы Барнаул получил звание «Города трудовой доблести», городские власти, депутаты всех уровней и общественники проделали большую работу. Собраны десятки документов, подтверждающих трудовые подвиги горожан во время Великой Отечественной войны. Например, были обнаружены уникальные документы — выпуски газеты «Правда» за апрель 1943 и апрель 1945 годов. Этот пакет документов направили экспертам Российской академии наук, после чего город и получил новый статус.

Галина Буевич. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Галина Буевич,

председатель Барнаульской городской Думы:

— Звание «Город трудовой доблести» было учреждено по решению Президента Владимира Владимировича Путина. Оно дается городам за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, насколько весомым был трудовой вклад Барнаула в военные годы, поэтому наш город активно включился в работу по предоставлению необходимых подтверждающих документов и в итоге получил почетное звание.

В городах, удостоенных почетного звания, должна быть установлена стела с изображением герба города и текстом указа Президента о присвоении звания. Возле памятного знака проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города.

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

«Очень важно было определиться с местом установки стелы в Барнауле, — продолжает спикер городской Думы. — По предложению секретаря Генерального совета „Единой России“ Андрея Турчака партийцы инициировали голосование, в ходе которого барнаульцы сами выбирали, где разместить памятную конструкцию. За Нагорный парк проголосовали более 75 тысяч человек».

Выбранное место, по мнению Галины Буевич, как нельзя лучше подходит для установки стелы — это знаковое сооружение с высоты Нагорного парка будет встречать всех въезжающих в Барнаул по мосту через Обь.

Эскизный проект стелы, которая появится в Барнауле, является адаптированным для нашего города вариантом архитектурно-художественного решения, утвержденного федеральной комиссией для всех городов, удостоенных почетного звания «Город трудовой доблести». Вместе с тем у стелы, которую установят в Нагорном парке на въезде в Барнаул, есть свои отличительные особенности. Ее высота превысит 32 метра. Конструкция будет состоять из металла, облицованного прокатной сталью. На стали лазером нанесут фрагменты историко-архивных фотографий и документов. Документы и фото уже подобраны. Стилобат — бетонный цоколь — планируется облицевать гранитом. На площадке, где будет установлена стела, сделают подсветку и озеленение.

Вячеслав Франк. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк,

глава города:

— Присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» — большая честь для Барнаула. Убежден, что этот статус город получил заслуженно за трудовой подвиг в годы войны. Напомню, во время Великой Отечественной войны город принял в эвакуацию 14 предприятий со всей страны. Уже к 1944 году объем промышленной продукции увеличился в 49 раз по сравнению с первым годом войны. Установка памятной стелы для меня лично и, думаю, для каждого из барнаульцев, — это возврат долга поколению, которое ценой неимоверных усилий ковало Победу в тылу; это напоминание о нашей истории, о том, что каждый человек, честно и достойно трудясь, может сделать многое на благо своей страны.

Установкой стелы в Нагорном парке Барнаула занимается компания «Спецстрой», она стала победителем конкурса на определение подрядчика, с ней заключен муниципальный контракт ценой порядка 73,5 млн рублей. Средства на изготовление и установку стелы направляются из городского и краевого бюджетов.

Подрядчик уже приступил к разбивке территории на участке в Нагорном парке, проводятся геодезические расчеты. В настоящее время смонтировано ограждение строительной площадки, ведется разработка котлована.

Владимир Отмашкин. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Владимир Отмашкин,

директор ГК «СОЮЗ»:

— Наша компания и я лично, хотим, чтобы все было сделано качественно и в срок, что называется, на века. Для меня, как для человека, полностью ответственного за возведение объекта, этот знак личное дело: он — о людях труда, он доказательство того, что наш город — промышленный центр, что экономика наша развивается, несмотря на санкции.

Рядом со стелой планируют сделать тротуар, прогулочную площадку, установить скамейки. Одна из самых сложных и затратных составляющих — изготовление металлоконструкций для памятного знака.

Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул» Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул» Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул» Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул» Установка стелы «Город трудовой доблести» в Нагорном парке. Фото Михаила Полубедова , сайт газеты «Вечерний Барнаул»

Вячеслав Франк,

глава города: