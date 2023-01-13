Сотни отравились, десятки погибли. До чего наркотики довели Алтайский край в 2022 году

Потребление наркотиков в Алтайском крае за последние три года снизилось на 7%, однако до сих пор остается на достаточно высоком уровне. Через что прошел Алтайский край в 2022 году, altapress.ru рассказал главврач краевого наркологического диспансера, кандидат медицинских наук и заслуженный работник здравоохранения РФ Андрей Иванов.

Ситуация на «фронтах»

Самая напряженная ситуация с наркотиками в целом по России отмечается в Уральском и Сибирском федеральных округах. Алтайский край располагается на четвертом месте по Сибири — его опережают Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В основном, проблема наркомании характерна для крупных городов и приближенных к ним населенных пунктов.

Высокие показатели Алтайского края обусловлены, в том числе, близостью к местам производства наркотиков, а также высоким уровнем выявляемости заболевших. При этом наблюдается снижение потребления, однако ситуация продолжает оставаться неблагополучной.

Сколько наркоманов в Алтайском крае

К началу 2023 года число зарегистрированных больных наркоманией в Алтайском крае составило 4,5 тыс. человек или 196,7 тыс. человек на 100 тыс. населения. Это на 26% больше, чем в среднем по России. Также выявлено 3,7 тыс. употребляющих наркотики.

Что касается общей численности наркопотребителей в регионе, Андрей Иванов оценивает ее в 5−6 раз выше численности официально зарегистрированных наркоманов. То есть, в районе 23−27 тыс. человек.

Андрей Иванов,

главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

Наркомания — это тяжелое проградиентное психическое заболевание, распространяющееся по типу инфекционного. Практика показывает, что если в компании есть потребитель наркотиков, то он может «заразить» этим остальных. Это основная причина, по которой люди пробуют наркотики.

Андрей Иванов , главврач алтайского краевого наркодиспансера. altknd.ru.

Что употребляли

42% зарегистрированных случаев наркомании связано с употреблением опиатов, 27% — каннабиноидов, 19% — психостимуляторов, 12% — сочетания наркотиков. В то же время структура выявленных химико-токсикологической лабораторией диспансера фактов употребления несколько отличается.

По ее данным, каннабиноиды принимали 39% выявленных потребителей (синтетические — 0,2%), синтетические психостимуляторы — 26%, психотропные вещества — 14%, комбинации наркотических и психотропных веществ — 15%, опиаты — 4%, метадон — 1,8%.

Свертки с наркотиками. 22.мвд.рф

По словам Андрея Иванова, марихуана была всегда на первом месте в структуре потребления, занимая порядка 50%. Еще треть ранее составляли опиаты, однако сейчас их место заняла «синтетика». Появился, например, синтетический опиат метадон, которого еще пять лет назад не было.

В 2022 году отмечаются первые случаи отравления другим синтетическим опиатом — фентанилом. Также зафиксировано появление синтетического высокотоксичного каннабиноида MDMB (N)-022. Это аналог вещества MDMB (N)-2201, которое известно передозировками даже от малых количеств.

Наркотики , зависимость. CC0

Наркотик требует жертв

В 2022 году в Алтайском крае зарегистрировано 329 случаев острого отравления наркотиками, 60 человек погибло. Пик наблюдался в 2006 году — тогда умерли 268 человек. Это был период максимального распространения героина, морфина и кустарно изготовленных опиатов.

Андрей Иванов,

главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

В плане вредного воздействия на нервную систему синтетические наркотики более агрессивны, чем, скажем, героин. Однако у героина свои опасности — от него происходит больше всего передозировок, поскольку опиаты угнетают дыхательный центр.

По словам врача, синтетические наркотики актуализируют психические заболевания, к которым человек склонен. При здоровом образе жизни они могли бы у него пребывать в латентном состоянии и никогда не проявиться.

Безумие. CCO

Однако на фоне употребления наркотиков происходит дебют шизофрении, параноидальных состояний, острых приступов бреда. Если человек вовремя не обратится за помощью, это может перерасти в затяжной психоз эндогенного или шизофренического характера.

Что касается наркотиков, которые принимаются внутривенно, то любой из них таит в себе угрозу заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами, это очень четко прослеживается на протяжении многих лет врачебной практики.

Шприц. Антибиотик. СС0

Можно ли избавиться от зависимости?

Лечение от наркомании в Алтайском крае в 2022 году прошли 413 человек, то есть, всего лишь около 10% от числа зарегистрированных заболевших.

Андрей Иванов,

главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

Выйти из зависимости из тех, кто за это взялся и пытается лечиться, удается примерно каждому третьему. Еще у одной трети периоды ремиссии чередуются со срывами. Остальные продолжают употреблять.

Андрей Иванов призвал не бояться обращаться за помощью в наркологию, указав, что в случае добровольного обращения гражданина ему гарантируется конфиденциальность и сохранение врачебной тайны.

Скорая неотложная помощь. Максим Стрелковский.

— Наркологическая служба, безусловно, стигматизирована, люди иногда боятся обращаться, опасаясь, что их поставят на учет. Но я хочу сказать, что если человек добровольно обратился, мы никому ничего не сообщаем — только по запросу суда, следствия, прокуратуры и только если человек совершил преступление. Если же он не обратится, то к нам все равно попадет — принимая наркотики, он так или иначе себя обозначит и приедет либо по решению суда, либо по «скорой»… так ему будет только хуже. Это нужно понимать и не откладывать обращение.

Мобильный телефон. CC0

Портрет типичного наркопотребителя

Порядка четверти зарегистрированных больных наркоманией — полинаркоманы , то есть , лица , употребляющие не одно , а несколько различных веществ.

то есть лица употребляющие не одно а несколько различных веществ. Доля мужчин среди лиц , употребляющих наркотики , составляет 86,5%, женщин — 13,5%.

употребляющих наркотики составляет 86,5%, женщин — 13,5%. Наибольшая доля наркоманов в Алтайском крае ( 68,5%) регистрируется в возрастном сегменте 20−39 лет , на втором месте лица старше 40 лет ( 28,3%). Молодежь в возрасте 18−19 лет составляет 3,1%, подростки — 0,06%.

Андрей Иванов,

главврач Алтайского краевого наркологического диспансера: