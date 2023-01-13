13 января
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Жизнь

Сотни отравились, десятки погибли. До чего наркотики довели Алтайский край в 2022 году

Потребление наркотиков в Алтайском крае за последние три года снизилось на 7%, однако до сих пор остается на достаточно высоком уровне. Через что прошел Алтайский край в 2022 году, altapress.ru рассказал главврач краевого наркологического диспансера, кандидат медицинских наук и заслуженный работник здравоохранения РФ Андрей Иванов.

Алтайский краевой наркологический диспансер.
Алтайский краевой наркологический диспансер.
altknd.ru

Ситуация на «фронтах»

Самая напряженная ситуация с наркотиками в целом по России отмечается в Уральском и Сибирском федеральных округах. Алтайский край располагается на четвертом месте по Сибири — его опережают Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В основном, проблема наркомании характерна для крупных городов и приближенных к ним населенных пунктов.

Высокие показатели Алтайского края обусловлены, в том числе, близостью к местам производства наркотиков, а также высоким уровнем выявляемости заболевших. При этом наблюдается снижение потребления, однако ситуация продолжает оставаться неблагополучной.

Сколько наркоманов в Алтайском крае

К началу 2023 года число зарегистрированных больных наркоманией в Алтайском крае составило 4,5 тыс. человек или 196,7 тыс. человек на 100 тыс. населения. Это на 26% больше, чем в среднем по России. Также выявлено 3,7 тыс. употребляющих наркотики.

Что касается общей численности наркопотребителей в регионе, Андрей Иванов оценивает ее в 5−6 раз выше численности официально зарегистрированных наркоманов. То есть, в районе 23−27 тыс. человек.

Андрей Иванов,
главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

Наркомания — это тяжелое проградиентное психическое заболевание, распространяющееся по типу инфекционного. Практика показывает, что если в компании есть потребитель наркотиков, то он может «заразить» этим остальных. Это основная причина, по которой люди пробуют наркотики.

Андрей Иванов, главврач алтайского краевого наркодиспансера.
Андрей Иванов, главврач алтайского краевого наркодиспансера.
altknd.ru.

Что употребляли

42% зарегистрированных случаев наркомании связано с употреблением опиатов, 27% — каннабиноидов, 19% — психостимуляторов, 12% — сочетания наркотиков. В то же время структура выявленных химико-токсикологической лабораторией диспансера фактов употребления несколько отличается.

По ее данным, каннабиноиды принимали 39% выявленных потребителей (синтетические — 0,2%), синтетические психостимуляторы — 26%, психотропные вещества — 14%, комбинации наркотических и психотропных веществ — 15%, опиаты — 4%, метадон — 1,8%.

Свертки с наркотиками.
Свертки с наркотиками.
22.мвд.рф

По словам Андрея Иванова, марихуана была всегда на первом месте в структуре потребления, занимая порядка 50%. Еще треть ранее составляли опиаты, однако сейчас их место заняла «синтетика». Появился, например, синтетический опиат метадон, которого еще пять лет назад не было.

В 2022 году отмечаются первые случаи отравления другим синтетическим опиатом — фентанилом. Также зафиксировано появление синтетического высокотоксичного каннабиноида MDMB (N)-022. Это аналог вещества MDMB (N)-2201, которое известно передозировками даже от малых количеств.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

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Наркотик требует жертв

В 2022 году в Алтайском крае зарегистрировано 329 случаев острого отравления наркотиками, 60 человек погибло. Пик наблюдался в 2006 году — тогда умерли 268 человек. Это был период максимального распространения героина, морфина и кустарно изготовленных опиатов.

Андрей Иванов,
главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

В плане вредного воздействия на нервную систему синтетические наркотики более агрессивны, чем, скажем, героин. Однако у героина свои опасности — от него происходит больше всего передозировок, поскольку опиаты угнетают дыхательный центр.

По словам врача, синтетические наркотики актуализируют психические заболевания, к которым человек склонен. При здоровом образе жизни они могли бы у него пребывать в латентном состоянии и никогда не проявиться.

Безумие.
Безумие.
CCO

Однако на фоне употребления наркотиков происходит дебют шизофрении, параноидальных состояний, острых приступов бреда. Если человек вовремя не обратится за помощью, это может перерасти в затяжной психоз эндогенного или шизофренического характера.

Что касается наркотиков, которые принимаются внутривенно, то любой из них таит в себе угрозу заражения ВИЧ-инфекцией и гепатитами, это очень четко прослеживается на протяжении многих лет врачебной практики.

Шприц. Антибиотик.
Шприц. Антибиотик.
СС0

Можно ли избавиться от зависимости?

Лечение от наркомании в Алтайском крае в 2022 году прошли 413 человек, то есть, всего лишь около 10% от числа зарегистрированных заболевших.

Андрей Иванов,
главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

Выйти из зависимости из тех, кто за это взялся и пытается лечиться, удается примерно каждому третьему. Еще у одной трети периоды ремиссии чередуются со срывами. Остальные продолжают употреблять.

Андрей Иванов призвал не бояться обращаться за помощью в наркологию, указав, что в случае добровольного обращения гражданина ему гарантируется конфиденциальность и сохранение врачебной тайны.

Скорая неотложная помощь.
Скорая неотложная помощь.
Максим Стрелковский.

— Наркологическая служба, безусловно, стигматизирована, люди иногда боятся обращаться, опасаясь, что их поставят на учет. Но я хочу сказать, что если человек добровольно обратился, мы никому ничего не сообщаем — только по запросу суда, следствия, прокуратуры и только если человек совершил преступление. Если же он не обратится, то к нам все равно попадет — принимая наркотики, он так или иначе себя обозначит и приедет либо по решению суда, либо по «скорой»… так ему будет только хуже. Это нужно понимать и не откладывать обращение.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Портрет типичного наркопотребителя

  • Порядка четверти зарегистрированных больных наркоманией — полинаркоманы, то есть, лица, употребляющие не одно, а несколько различных веществ.
  • Доля мужчин среди лиц, употребляющих наркотики, составляет 86,5%, женщин — 13,5%.
  • Наибольшая доля наркоманов в Алтайском крае (68,5%) регистрируется в возрастном сегменте 20−39 лет, на втором месте лица старше 40 лет (28,3%). Молодежь в возрасте 18−19 лет составляет 3,1%, подростки — 0,06%.

Андрей Иванов,
главврач Алтайского краевого наркологического диспансера:

Слава Богу, в большинстве своем молодежь у нас не употребляет наркотики и отрицательно к ним относится.

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