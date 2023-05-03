3 мая
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Жизнь

Сотни тонн мусора вывезли из Барнаула за апрель

В рамках месячника саночистки в апреле дорожные службы Барнаула привели в порядок дороги и тротуары после зимы, сообщают в пресс-службе мэрии города.

Улицы Барнаула приводят в порядок после зимы.
Улицы Барнаула приводят в порядок после зимы.
barnaul.org

Дорожники занимались ручной и механизированной уборкой остановок, площадок для отдыха, лестниц и подземных переходов.

Кроме того, специалисты очистили парковки, собрали придорожный мусор и пыль вакуумно-подметальными машинами, покрасили и помыли остановки, дорожные ограждения и урны.

Всего за апрель собрали и вывезли на полигон около 425 тонн мусора.

Ежедневно на улицы города выходит порядка 130 рабочих и 100 единиц спецтехники.

Ранее дорожники начали по гарантии переделывать отремонтированные дороги в Барнауле.

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