Сотни ворон по ночам оккупируют центр Барнаула

Вороны и галки облюбовали деревья у гимназии № 42 и в сквере на пересечении улицы Молодежной и Красноармейского проспекта. По ночам деревья в этом районе буквально облеплены кричащими птицами. Однако, по словам специалиста, они не угрожают горожанам.

Сюда прилетают ночевать сотни птиц. Они собираются с наступлением темноты и улетают с рассветом. Высокие березы в сквере, во дворе дома на ул. Молодежной, 54 и у школы буквально облеплены птицами, которые периодически шумно взлетают всей стаей и громко «переговариваются».

Барнаульский орнитолог и бёрдвотчер Алексей Эбель говорит, что такие массовые зимние ночевки — нормальное явление. Все это птицы семейства врановых: в одном месте собираются разные виды, которые остаются на зиму и держатся в это время в населенных пунктах.

В наших местах на ночевки собираются серые вороны, но в последние годы становится все больше галок и грачей, которые в первой половине зимы кочуют из более северных и восточных территорий. Черные вороны тоже встречаются в таких стаях, эта птица гнездится в более восточных областях, а к нам перемещается на зиму.

Массовые ночевки птиц в центре Барнаула. Анна Зайкова.

Алексей Эбель,

бёрдвотчер:

В Барнауле достаточно много мест, где врановые ночуют постоянно. Например, у драмтеатра, у Власихинского кладбища, на развязке Малахова-Павловский тракт и Павловский-Попова, в Казенной Заимке и много где еще. Как ни странно, птицы пытаются выбирать достаточно освещенные, а порой и достаточно шумные места. Считается, что такие массовые ночевки — это механизм защиты от ночных хищников, в том числе и пернатых, но у нас таковых не очень-то много.

К слову, сороки не участвуют в таких скоплениях, основная их масса, которая держится днем в городе, на ночь улетает либо в бор, либо в обскую пойму.

Стаи птиц беспокоят людей шумом и гвалтом по вечерам. Однако жителям Барнаула, которые оказались в эпицентре массовых ночевок, нечего опасаться.

«К человеку они в этот период не агрессивны. Кормятся в основном на свалках и мусорках, поэтому рано утром разлетаются, а вечером опять возвращаются в те места, где их не беспокоят ночью» — говорит Алексей Эбель.