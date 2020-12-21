Сотня осужденных без перерыва кидает снег в труднодоступных местах Барнаула

В Барнауле работают бригады осужденных к обязательным работам. В УФСИН России по Алтайскому краю рассказали, сколько длится их рабочий день и что конкретно делают провинившиеся.

На уборку улиц после сильного снегопада в помощь Автодорстрою вывели около 100 осужденных, состоящих на учете в УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Их рабочий день длится с 8:00 до 12:00 дня без перерыва.

Как правило, осужденные работают на труднодоступных для техники участках: тротуарах, остановках общественного транспорта или у социально-значимых объектов.

«Контролируют работу осужденных на выделенных участках представители „Автодорстроя“ и сотрудники уголовно-исполнительной инспекции», — рассказали в ведомстве.

К обязательным работам приговаривают за преступления небольшой и средней тяжести. За уклонение от работы могут назначить реальное лишение свободы.