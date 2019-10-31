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31 октября
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Жизнь

Сотовых операторов «большой четверки» уличили в нарушениях

Почти 500 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» на территории Сибирского федерального округа работали с нарушениями, сообщили в алтайском управлении «Росконадзора».

Сотовая связь.
Сотовая связь.
rkn.gov.ru

В ведомстве уточняют, что речь идет о периоде с января по сентябрь текущего года.

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных радиоконтрольных мероприятий.

«Выявлено 475 радиоэлектронных средств операторов „большой четверки“, работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра», — добавляют в Роскомнадзоре.

Оказалось, что больше всего радиоэлектронных средств, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО «ВымпелКом» — 170.

У ПАО «МТС» — 132, ООО «Т2 Мобайл» — 126 и ПАО «Мегафон» — 47 РЭС.

По всем случаям нарушений были приняты меры в соответствии с законодательством о связи и Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

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