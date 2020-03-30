Сотрудник аэропорта протаранил самолет и «попал» на два миллиона рублей

Сотрудник международного аэропорта обвиняется в «повреждении имущества по неосторожности».
«18 марта 2019 года обвиняемый, являясь водителем противообледенительной машины, выполнял противообледенительные работы воздушного судна „Airbus-321“. После окончания обвиняемый стал отъезжать задним ходом и наехал на воздушное судно „ATR 42−500“», — рассказали в ведомстве.
Авиаперевозчику причинили ущерб на сумму более 2 млн рублей.
Обвиняемый в полном объеме признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.