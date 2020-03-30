Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сотрудник аэропорта протаранил самолет и «попал» на два миллиона рублей

В Красноярском крае сотрудник аэропорта «Емельяново» предстанет перед судом за повреждение самолета, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Самолет. Посадка.
Самолет. Посадка.
СС0

Сотрудник международного аэропорта обвиняется в «повреждении имущества по неосторожности».

«18 марта 2019 года обвиняемый, являясь водителем противообледенительной машины, выполнял противообледенительные работы воздушного судна „Airbus-321“. После окончания обвиняемый стал отъезжать задним ходом и наехал на воздушное судно „ATR 42−500“», — рассказали в ведомстве.

Авиаперевозчику причинили ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Обвиняемый в полном объеме признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость